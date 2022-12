Metrodelegados abre molinetes y para desde las 21 la línea B del Subte

"Estas flotas son obsoletas", agregaron los trabajadores con respecto a las formaciones de la línea B.

Laanunció una jornada de protestas en ladurante este jueves que incluirá, para exigir que el gobierno porteño "declare la emergencia" por el asbesto presente en los vagones."Continuando con nuestro reclamo deintegral de la red de subterráneos y el, los trabajadores del subte continuamos con nuestro plan de lucha., informaron desde el gremio en un comunicado.En ese sentido, alertaron sobre "la situación particular de la línea B, sobre la cual circulan dos flotas de trenes,(prohibido desde 2001) y que, como indica la ley vigente y varios fallos judiciales, no deberían estar en uso por poner en riesgo la salud de trabajadores, usuarios y vecinos"."Estos trenes deberían haber sido retirados de servicio y reemplazados por flota nueva y sin asbesto desde hace décadas. El Gobierno de la Ciudad y la concesionaria Emova desconocen nuestro pedido y son responsables de la afectación de la salud de por lo menos 75 trabajadores y la muerte de al menos 3 más por la exposición al asbesto", afirmaron.Además, indicaron que "(fabricadas entre los ´50 y ´70) y durante años no tuvieron el mantenimiento mínimo, lo que hace que tengan uny desperfectos que provocan incidentes, accidentes, demoras e interrupciones, además de ser un peligro latente para la seguridad de todos aquellos que utilizamos o trabajamos en la línea B"."Frente a esto la empresadesde hace semanas intenta, a través de anuncios y audios, responsabilizar a los trabajadores de la", agregaron.Además, subrayaron que "por todo esto estamos exigiendo al Gobierno de la Ciudad que se declare la emergencia de la línea B y que se programe un servicio acorde a esa situación hasta que se pongan en circulación nuevas formaciones libres de asbesto como venimos exigiendo desde nuestra organización y que deberían haber sido adquiridas hace 3 años"."Frente a este cuadro de crisis sanitaria y emergencia del material rodante que es una verdadera bomba de tiempo bajo tierra, no descartamos que el servicio de la línea B sea afectado o interrumpido de manera indefinida debido a la desidia y falta de respuestas del Gobierno de la Ciudad y de la empresa Emova (antes Metrovías)", completó el documento difundido desde AGTSyP.