Croacia y Bélgica definen el pase a octavos de final en el Mundial de Qatar

Probables formaciones

Croacia y Bélgica definen desde las 12 el pase a octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en un partido válido por la tercera y última fecha del Grupo F, que completan Marruecos y Canadá, que juegan a la misma hora.El encuentro se juega a partir de las 12 (hora de Argentina) en el estadio Ahmad bin Alí, en la ciudad de Rayán, con arbitraje de el estadounidense Anthony Taylor y televisción de TyC Sports y DirecTV.Croacia tendrá la clasificación asegurada con un empate pero en ese caso no obtendrá el primer lugar, ya que para esa ubicación solo le sirve ganar sin depender del resultado del otro partido del grupo.Bélgica, en cambio, quedará eliminado si pierde ante el equipo de Luka Modric, pero se asegura el pase si logra ganar y en caso de empate dependerá de que el equipo marroquí pierda por más de dos goles ante los canadienses.Los equipos que pasen de fase de este grupo se cruzarán en octavos el lunes y martes de la semana próxima con los que clasifiquen del Grupo E que integran España, Japón, Costa Rica y Alemania.Croacia, subcampeón mundial en Rusia 2018, inició el grupo con dudas al igualar con Marruecos sin goles y se recompuso con una goleada ante Canadá por 4 a 1 luego de arrancar en desventaja.Bélgica no pasa por un buen momento, a pesar de haber ganado la primera fecha ante Canadá por 1-0, ya que tras la derrota ante Marruecos por 2-0 se desataron polémicas y peleas dentro del plantel que luego fueron desmentidas.Los medios europeos informaron sobre una fuerte pelea en una práctica del seleccionado belga entre Kevin De Bruyne y Hazard, en la que intervino Romelu Lukaku, quien no estaba jugando el torneo por lesión.En la última conferencia de prensa, Hazard dijo que “no hubo peleas, tuvimos una reunión todos los jugadores con el cuerpo técnico y nos dijimos a la cara lo que pensamos. Estamos unidos y se escuchan cosas que no son ciertas”.Dominik Livakovic; Borna Sosa, Josko Gvardiol, Dejan Lovren, Josip Juranovic; Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic y Luka Modric; Ivan Perisic, Marco Livaja y Andrej Kramaric. DT: Zlatko Dalic.Thibaut Courtois; Thomas Menuier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen y Timothy Castagne; Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Axel Witsel y Thorgan Hazard; Eden Hazard y Romelu Lukaku. DT: Roberto Martínez.Arbitro: Anthony Taylor (Estados Unidos)Estadio: Ahmad bin Ali Stadium.Hora de inicio; 12.TV: TyC Sport y DirecTV.