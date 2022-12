Estudiantes de Olavarría idearon un sistema para descontaminar colillas de cigarrillo

El equipo de estudiantes está conformado por Ander Arguiñena (17), Daniel Góngora Banegas (18) y Luna Morena Ruiz Díaz (17).

Un grupo de estudiantes de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, descubrió que las colillas de cigarrillos pueden convertirse en una materia prima y además descontaminarse. Todo, en un proceso químico orgánico que no genera residuos, desintoxica, reduce, recicla y reutiliza. Así crearonun proyecto para generar conciencia sobre el medio ambiente, que resultó ganador del programa educativoEl equipo, conformado por Ander Arguiñena (17), Daniel Góngora Banegas (18) y Luna Morena Ruiz Díaz (17), y guiados por el profesor Agustín Pascua, se inspiró en el mismo lugar donde cursan su último año de secundario: laEsta institución se ubica en el campus de la(Unicen), donde está la sede de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Sociales, dos grandes aliados en su proyecto. Es allí donde los jóvenes vieron que el espacio verde era unComenzaron a investigar al respecto y descubrieron datos alarmantes sobre la contaminación:lo que representa en peso lo mismo que siete ballenas azules. Este fue el puntapié inicial para dar comienzo al proyecto."Desde el momento en que se apaga un cigarrillo, la colilla libera un. La gran mayoría de estos residuos termina en espacios verdes o espejos de agua, donde pueden ser consumidas por animales que terminan con malformaciones o mueren por la ingesta", explicó a Télam Ander Arguiñena.Además, las colillas infertilizan la tierra donde se degradan:y además tarda hasta 15 años en degradarse.Las colillas de cigarrillos quedan impregnadas de las sustancias químicas nocivas que contiene el cigarro, entre las cuales se encuentran la nicotina, el alquitrán, y diferentes metales pesados.Según cifras aportadas por un estudio de, al año se compran 6.5 billones de cigarrillos a nivel mundial. Solamente un 30% son descartados a la basura, esto significa queLa idea del equipo es "recolectar las colillas para someterlas a un proceso deen el que se descontamina y desintoxica por completo. Lo que da como resultado un material llamado, un producto que tiene varias aplicaciones en diferentes sectores, pero el más conocido es la fabricación de papel", describió a Télam Luna Morena Ruiz Díaz.El suprareciclaje -o upcycling- es una técnica o metodología que permite, prolongando la vida útil, de manera creativa, de aquellos objetos que aparentemente ya no sirven."El desarrollo de la idea en un principio fue a través de un proceso químico, pero notamos que eso generaba más contaminación y a su vez lo volvía un proceso muy costoso. Investigando logramos dar con un proceso químico orgánico mediante el uso de un hongo llamadoque degrada y desintoxica la colilla en aproximadamente 25 días", comentó Ruiz Díaz.El bioquímico Leopoldo Benitez de la, acompañó a los jóvenes desde el marco teórico con su tesis doctoral. Por su parte, la Facultad de Ingeniería de la ciudad de Olavarría los ayudó desde el lugar de la experiencia con un equipo de profesionales a cargo del Doctor en Química Gastón Barreto.El grupo está conformado por: Agustina Fernández (Biotecnologa), Luisa Franchi (Ingeniera en alimentos), Luciano Protti (Biólogo) y Alex Águila Wharton (Ingeniero Agrónomo).Los jóvenes expresaron que el objetivo del proyecto es contribuir aque genera la problemática, así como generar conciencia sobre los, comprometiendo a las personas a que sean parte de este cambio."Adicionalmente buscamos que, mediante este proceso, se le encuentre una nueva utilidad a este desperdicio evitando seguir dañando la naturaleza. Una tonelada de acetato de celulosa, utilizada para hacer papel, evita la tala de 14 árboles", precisó a Télam Daniel Góngora Banegas."La gente puede colaborar desde su propia casaTambién pueden convertirse en embajadores, que son personas comprometidas con la causa que tienen zonas asignadas para recolectar o reunir botellas llenas de colillas y llevarlas a un centro de procesamiento", comentó Arguiñena.Explicó que estos embajadores "reciben premios en materiales reciclados por realizar esta tarea". También se puede ayudar con la difusión del proyecto mediante las redes socialesCollisafe actualmente se encuentra en una etapa operativa, de puesta en acción y perfeccionamiento: "Contamos con un prototipo de recolección de colillas que funciona de manera eficiente. Adicionalmente en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, estamos trabajando para optimizar el proceso de degradación y la obtención del acetato de celulosa", indicó Ruíz Díaz.El objetivo del equipo a largo plazo es suCollisafe resultó ganador en el programa educativo de Samsung "Solve For Tomorrow 2022", cuya final se desarrolló en noviembre en el Museo Malba. "Haber ganado nos motiva a seguir con el proyecto, que no quede solo en algo desarrollado exclusivamente para el concurso, sino convertirlo en una realidad que construya un mejor futuro para todos".El equipo concluyó: "La difusión es clave para esto y es solo el principio.