Mayra Mendoza señaló que hay "un avance respecto a la violencia política que se vive" en la región

Mayra Mendoza participo de la reunión del Consejo Cumbre de Mercociudades en Uruguay.// Foto TW

Quilmes fue reconocida como una de las tres ciudades ganadoras del Fondo de Cooperación Sur-Sur 2022.//Foto TW

Participamos de la reunión del Consejo de desarrolló en el marco de la 27° Cumbre de Mercociudades en Uruguay.



Repudiamos el intento de asesinato a @CFKArgentina y denunciamos la violencia política que ejercen contra la vicepresidenta en nuestro país.#SomosQuilmes 💙👍🏼 pic.twitter.com/BraRZK4PvQ — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) November 30, 2022

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, aseguró que hay "un avance respecto a la violencia política que se vive" en la región latinoamericana y señaló que el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pone en "una situación grave a nuestra democracia" que queda "condicionada",“El 1 de septiembre en la Argentina hubo un intento de magnifemicidio, un intento de asesinato a nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que fue dos veces presidenta", indicó Mendoza durante su vdonde participa de la 27ª Cumbre de Mercociudades que se desarrollaEn ese sentido, afirmó que el intento de magnicidio es "una situación grave para nuestra democracia, que queda condicionada a partir de situaciones como esta, a partir de que los poderes no toman el lugar independiente que tienen que tomar"."Muchas veces son parte de una connivencia para perseguir y hostigar a líderes populares como lo es en la Argentina hoy parte del Poder Judicial, que funciona como un partido judicial. Lo que no puede llegar a hacer democráticamente, elegidos por la voluntad del pueblo, lo hacen desde el Poder Judicial”, aseveró.“Hay situaciones que no podemos desconocer o dejar de mencionar en estas reuniones, que tienen que ver con momentos que se viven en mi país particularmente, pero también en la región, con losEntonces todos tenemos que poder tomar, remarcó.Al respecto, mencionó, en la que "hemos construido y hemos trabajado en este tiempo:para todas las unidades temáticas respecto al género en particular".La Cumbre se inscribe bajo la consigna de avanzar haciaa partir de tres grandes ejes:En el encuentro,revalidó su participación en distintos espacios de la red y“Es para nosotras realmente muy importante poder participar de esta Red, agradezco la posibilidad. Somos también un municipio a orillas del Río de la Plata,aseguró la intendenta.Al respecto añadió: "Tenemos la intención de seguir fortaleciendo esta Red para poder abordar problemáticas que, entiendo, son comunes y desde la fuerza de los Gobiernos locales, tenemos que poder coordinar y plantear posibilidades inteligentes, creativas, disruptivas, para abordar soluciones para esos temas”.Además, este miércoles,sey luego del almuerzo, se desarrolló la reunión del Consejo de Mercociudades.A continuación, se realizó la apertura oficial de la Cumbre de Mercociudades, y la jornada culminó con una cena, se informó en el comunicado.está integrada además de la Jefa comunal, por el director general de Relaciones Institucionales, Fernando Collizzolli; la directora de Relaciones Internacionales, Amparo Sayago, y la directora general de Patrimonio Cultural, Gabriela Alonso.Asimismo, autoridades de Quilmes presidieron la reunión anual de la Unidad Temática de Género y la de Cultura, que la ciudad coordina, y participaron de la Unidad Temática de Derechos Humanos y Migraciones como ciudad subcoordinadora.En tanto, este jueves continuará la actividad oficial con una