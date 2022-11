Mac Allister, Enzo Fernández y Otamendi en el podio de figuras de la Argentina

Foto: Fernando Gens

Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi fueron los puntos más altos del seleccionado argentino que no encontró a Lionel Messi como figura descollante pero detrás apareció nuevamente el equipo que supo estar 36 partidos invicto.asó completamente desapercibido. Solo apareció en el partido para descolgar algunos centros aislados y jugar con los pies en algunas salidas.Volvió el lateral derecho que necesitaba el equipo. Asistencia para el gol de Mac Allister y buenas apariciones en ataque. También impasable en defensa.Impecable partido del zaguero cordobés en el triángulo casi imbatible que forma con Otamendi y "Dibu" Martínez. Bien de arriba y de abajo. Anuló a Lewandowski. De yapa inició la jugada del primer gol.Extraordinario nivel del experimentado de la defensa. Le ganó todos los duelos a Lewandowski. El más parejo del equipo en los tres partidos.Buena actuación porque siempre fue opción en ataque y también colaboró en defensa. Le faltó precisión para resolver algunas situaciones. En el segundo tiempo recibió la tarjeta amarilla y rápidamente fue reemplazado.Empezó errático con los pases como en los partidos anteriores pero desplegó una faceta descomunal en defensa con despliegue y sacrificio. Puede tener buenas o malas actuaciones pero es imprescindible para el equipo.Nuevo partido consagratorio para el mediocampista en su debut como titular. Empezó un poco nervioso pero después se soltó y todas las jugadas en ataque pasaron por él. Bien ubicado para la recuperación y sin cometer faltas. Coronó su actuación con un gran pase a Julián Álvarez y se fue ovacionado por todo el estadio.Otra de las grandes apariciones del ciclo. Asumió con naturalidad la titularidad y en su décimo partido en la Selección se dio el gusto de abrir el marcador. En el primer tiempo también le dio una buen asistencia a Julián para dejarlo mano a mano. Pudo ampliar su cuenta personal de zurda pero le salió al medio.El jugador que más desnivela en el ataque tanto por derecha como por izquierda. Casi hace un gol olímpico en el primer tiempo y en el inicio del segundo estuvo como partícipe del gol de Mac Allister. Antes de ser reemplazado tiró un lujo en la banda derecha que levantó al público.El 10 tuvo un partido contrariado. En el primer tiempo generó muchos ataques con pases y gambetas. El penal fallado no opacó su partido pero se lo notó fastidioso por no haber podido marcar y perder el duelo personal con el arquero polaco.El autor del gol que selló la victoria con un remate inatajable al ángulo. Se pudo sacar la bronca por las situaciones previas que había fallado. Ahora será difícil sacarlo del equipo.Entró por Di María para ordenar el mediocampo y dejó suelto a Enzo Fernández.Ingresó bien en el partido y generó interesantes ataques por la banda izquierda. Hasta tuvo la posibilidad de marcar cuando se la picó a Szczesny pero la definición le quedó corta.El "Toro" está en mala racha, perdió la titularidad y sobre el final se perdió un claro mano a mano con un remate desviado.Reforzó la zaga central para formar la línea de cinco.El jugador que entró sobre el final por la lesión de Joaquín Correa cumplió el sueño de debutar en un Mundial.