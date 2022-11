Argentina desplegó su fútbol para relucir su mejor versión en Qatar 2022

Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

⚽ Mundial de #Qatar2022



🇦🇷 Argentina 1 🆚 0 Polonia 🇵🇱



Así fue el gol de Alexis Mac Allister: gran centro de Nahuel Molina y definición de primera del jugador del Brighton 👏pic.twitter.com/zk58JbdkXn — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 30, 2022

⚽ Mundial de #Qatar2022



🇦🇷 Argentina 2 🆚 0 Polonia 🇵🇱



Un verdadero golazo argentino: la tocaron todos y Julián Alvarez la clavó al ángulo. Gran partido de La Selección 🙌 pic.twitter.com/DWt2NQRM5g — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 30, 2022

El seleccionado argentino desplegó su fútbol para relucir su mejor versión en el Mundial de Qatar 2022, con un partido completo en todas las líneas para vencer a Polonia 2-0 y clasificar con autoridad a los octavos de final El equipo de Lionel Scaloni se destrabó después de la victoria contra México , este miércoles borró de la cancha a Polonia con un 2-0 que quedó corto y pasó como primero del grupo C.Pese al penal fallado por el capitán Lionel Messi en el primer tiempo, la "Scaloneta"y el premio lo recibió con el gol tempranero de Alexis Mac Allister.Dentro de las variantes que desplegó el equipo en ataque hubo una que sobresalió y fue la del centro atrás, un recurso que no pasa de moda y es tan difícil de desactivar para defensas que juntan líneas y se repliegan como hizo Polonia.Así fue que laPara sellar la victoria apareció la conexión riverplatense entrecon un pase entre líneas y una definición a tono de un jugador de élite.El planteo táctico de la Argentina no varió pese al nuevo cambio de nombres que introdujo el entrenador Lionel Scaloni.En defensaScaloni volvió a demostrar que lee bien los partidos y si bien sorprendió la salida de Lisandro Martínez del equipo, la presencia del "Cuti" le dio más presencia aérea al equipo.En la mitad de canchaPolonia sorprendió en los primeros minutos con una presión muy alta con los zagueros ubicados por delante del círculo central.Argentina logró desactivar esa intención del rival ya queEl equipo europeo se replegó con dos líneas de cuatro junto y con Lewandowski solo arriba como referencia de área.En este sentido,En ese punto mucho tuvo que ver Otamendi y los anticipos a los dos delanteros polacos.En ataque, el equipo de Scaloni probó con distintas variantes: desnivelar con Di María por izquierda y derecha y los pases de Messi a la espalda del lateral derecha Matty Cash.Lo mejor se vio en los últimos quince minutos donde además del penal de Messi tuvo dos situaciones en los pies de Julián Álvarez.Después del gol del ex Argentinos Juniors y Boca Juniors, Scaloni sacó a Di María y puso a Paredes para armar un 4-4-2 y reforzó el lateral izquierdo con Nicolás Tagliafico.Esta variante soltó más a Enzo Fernández, quien habilitó a la "Araña" Álvarez con un pase exquisito para el posterior remate al ángulo para el 2-0.y por las innumerables situaciones de gol para ampliar el marcador que no se concretaron por algunas malas definiciones y la gran actuación de Wojciech Szczesny.El próximo paso será Australia , un equipo inexperto que seguramente le planteará un partido incómodo al equipo de Scaloni.Después de un partido de estas características es difícil pensar en variantes desde el inicio pero el DT santafesino ya dejó en claro que juega el que está mejor y no le tiembla el pulso si tiene que sacar a jugadores claves de su ciclo como pasó con Leandro Paredes antes y hoy con Lautaro Martínez.