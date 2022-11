Argentina ganó, gustó y se clasificó primera

Foto: Maximiliano Luna

Síntesis

El seleccionado argentino recuperó su funcionamiento para clasificarse a octavos de final al vencer con nitidez a Polonia por 2 a 0, ganando el Grupo C del Mundial Qatar 2022 en un clima de fiesta en el Estadio 974, de Doha.Los goles del vigente campeón de América fueron conseguidos por Alexis Mac Allister y Julián Álvarez en el segundo tiempo (1m. y 22m.), después de que el capitán Lionel Messi fallará un penal a los 38 de la primera parte.El astro rosarino, que batió el récord de presencias mundialistas en la selección (22 partidos), fue ovacionado por los más de 40.000 fanáticos "albicelestes" que celebraron la continuidad del equipo en la competencia.Argentina jugará en octavos de final con Australia, segundo del Grupo D y 38vo. del ranking FIFA, en un partido a disputarse el sábado próximo a las 16.00 (22 de Qatar) en el estadio Ahmad Bin Ali, con capacidad para 45.032 espectadores.El equipo dirigido por Lionel Scaloni finalizó en el primer puesto de su zona con 6 unidades y Polonia quedó segundo con 4, los mismos que México, pero clasificó por diferencia de gol. El equipo polaco terminó con una diferencia de cero, mientras que la selección mexicana cerró con -1.El conjunto de Robert Lewandowski, "ausente" en Doha, jugará con el vigente campeón Francia, el domingo a las 12:00 en Al Thumama.Argentina jugó un gran partido, el mejor tras su decepcionante debut ante Arabia Saudita y la angustiante victoria frente a México.Fue claro dominador del juego con el 64 por ciento de la posesión, tuvo un fluido circuito de pase (858 contra 332 de su rival), remató 24 veces al arco y convirtió en figura al excelente arquero de Polonia, Wojciech SzczesnyLa soltura y la paciencia que demostró para la búsqueda del gol ante un adversario cerrado con una línea de 4 defensores y 5 mediocampistas fue la mejor noticia después de las actuaciones poco convincentes de los primeros dos partidos.Scaloni pensó el partido con un ataque sin referencias fijas. Julián Álvarez ingresó por Lautaro Martínez para evitar que los potentes centrales polacos controlaran a un delantero posicional como lo es el futbolista de Inter.El ex River Plate intercambió su lugar de forma alternada con Messi y Ángel Di María y se asoció al juego limpio que nacía en los pies de Enzo Fernández, acompañado por De Paul, Mac Allister y un activo Marcos Acuña en el sector izquierdo.Con los rasgos reconocibles de su ciclo, la "Scaloneta" redujo al equipo de un aislado Lewandowski y pasados los 25 minutos comenzó a acumular merecimientos con llegadas claras.La primera estuvo en los pies de Julián con un remate imperfecto en posición de centrodelantero y derivó en un posterior zurdazo recto del "Huevo" Acuña, que pasó cerca del palo izquierdo.Al rato, Di María sorprendió a su compañero de la Juventus con una ejecución olímpica de córner que casi termina dentro del arco. El polaco le sonrió y le levantó el pulgar en señal de aprobación.Álvarez, asistido por Mac Allister, tuvo una chance neta que bloqueó Szczesny a los 37 minutos y en la segunda jugada se produjo la acción del penal, segundo sancionado para Argentina en este Mundial. Después de cabecear desviado, la mano izquierda del arquero hizo contacto con el rostro del "10" y el neerlandés Danny Makkelie determinó penal tras chequearlo en la pantalla del VAR.Messi remató cruzado, Szczesny adivinó la dirección de la pelota y la bloqueó con un firme manotazo de derecha a mano cambiada que provocó una exclamación de desencanto en casi la totalidad del estadio. De inmediato, los hinchas corearon el nombre del capitán argentino en señal de respaldo.Entre las virtudes, Argentina también tuvo la de asimilar con entereza ese golpe y también contó con un guiño para destrabar el partido en la primera situación del complemento.Romero, Di María y Molina armaron por derecha una jugada que devino en centro rasante y Alexis Mac Allister venció con resistencia de arquero con un tiro imperfecto pero lo suficientemente esquinado.Polonia no mostró ninguna reacción y la selección mantuvo su convicción de búsqueda con jugadores crecientes en confianza. Messi y Alexis tuvieron el segundo en sus pies, pero fue Julián el encargado de conseguirlo a los 22 minutos en una vieja conexión riverplatense con Enzo Fernández, coreado por todo el estadio al dejarle su lugar al también ex riverplatense Germán Pezzella.Con la ventaja, Scaloni hizo algunos cambios conservadores pero Argentina no perdió ambición y pudo haber goleado si Messi no hubiera tenido una noche errática. Al capitán se lo notó molesto con la situación pero el cariño del público y la actuación colectiva le dibujaron una amplia sonrisa al final del partido.Los polacos debieron esperar unos minutos para saber el final de México-Arabia Saudita y festejar la clasificación en medio de un ambiente ciento por ciento argentino.: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior y Bartosz Bereszynski; Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik y Piotr Zielinski; Przemyslaw Frankowski; Karol Świderski y Robert Lewandowski.: 1m. Mac Allister: Al comenzar, Michal Skoras por Swiderski y Jakub Kaminski por Frankowski (P); 13m. Leandro Paredes por Di María y Nicolás Tagliafico por Acuña: 38m. Szczesny le tapó un tiro penal a Messi (A).: Acuña (A). Krychowiak (P).: Danny Makkelie (Países Bajos), asistido por sus compatriotras Hessel Steegstra (1° asistente), Jan de Vries (2° asistente) y Pol van Boekel (VAR).974 (Doha).: 44.089 espectadores.