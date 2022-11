La Justicia habilitó a Manzur a presentarse como candidato a vicegobernador de Tucumán

Foto: Germán Pomar

La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán hizo lugar al recurso de amparo que había presentado el actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, para que se le permitiera presentarse como candidato a vicegobernador de esa provincia en las elecciones del año próximo, informaron hoy fuentes judiciales.El fallo, firmado por los vocales Daniel Leiva, Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos, hizo lugar al recurso que había presentado Manzur en octubre de este año, y tuvo la disidencia de los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse.Por su parte, Manzur, gobernador de Tucumán en uso de licencia, afirmó esta mañana que "hoy no hay candidaturas" y que "es muy pronto", y remarcó que "las cuestiones de la política se van a decidir el año que viene"."La elección en Tucumán para elegir autoridades provinciales va a ser, de acuerdo a lo que marca la Constitución en la provincia, el 14 de mayo. Hoy no hay candidaturas, es muy pronto: falta mucho tiempo todavía, las cuestiones de la política se van a decidir el año que viene", respondió en la conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada al finalizar la reunión de Gabinete.ante la "discriminación lesiva a los derechos humanos básicos debida a la omisión normativa constitucional arbitraria e ilegítima, que no contempla la posibilidad de que el actual gobernador pueda ser candidato a vicegobernador en las próximas elecciones provinciales".El fallo de la Corte declara que, "de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, el Gobernador que ha sido elegido en dos oportunidades consecutivas para tal función puede ser propuesto como candidato a, y eventualmente elegido como, Vicegobernador en el siguiente período".Manzur fue elegido por primera vez como gobernador de la provincia en 2015 y reelecto en 2019.Luego, en septiembre de 2021, tomó licencia de su cargo para asumir como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a pedido del presidente Alberto Fernández.En la rueda de prensa de esta mañana, Manzur se refirió al fallo del máximo tribunal de Tucumán, que le habilitó participar como candidato a vicegobernador en la elección del próximo mandatario provincial.En ese aspecto, puntualizó:En tanto, sobre la actuación del actual gobernador Osvaldo Jaldo al frente de la provincia, remarcó: "Hoy la provincia de Tucumán, y eso me consta, está enfocada fundamentalmente en la gestión".