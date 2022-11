Las series más destacadas que llegan en diciembre

2 de diciembre

Slow Horses (Temporada 2) - Apple TV+

4 de diciembre

Gangs of London (Temporada 2) - Lionsgate+

5 de diciembre

His Dark Materials (Temporada 3) - HBO y HBO Max

11 de diciembre

Yellowstone (Temporada 5) - Paramount+

21 de diciembre

El paciente (Estreno) - Star+

21 de diciembre

Emily en París (Temporada 3) - Netflix

21 de diciembre

Jack Ryan (Temporada 3) - Amazon Prime Video

25 de diciembre

The Witcher: El origen de la sangre (Estreno) - Netflix

25 de diciembre

Tulsa King (Estreno) - Paramount+

Protagonizada por el ganador del Oscar Gary Oldman y basada en las novelas de Mick Herron, la serie sobre una división de espías del MI5 británico a la que van a parar los agentes de inteligencia caídos en desgracia, llega con una nueva temporada a la plataforma de la manzanita con el regreso del elenco también integrado por Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar y Christopher Eleazar, entre más.La nueva entrega sigue a los "Slow Horses" cuando descubren que emergen secretos de la Guerra Fría enterrados durante mucho tiempo que amenazan con traer una carnicería a las calles de Londres.Es la nueva temporada de la premiada serie de drama criminal que sigue la historia de Londres a través de las luchas de las bandas delictivas internacionales que quieren controlarla.Un año después de la muerte de Sean Wallace (Joe Cole) y de los violentos ajustes de cuentas de la primera temporada, el alma y el mapa de Londres se han rediseñado. Los Wallace supervivientes están dispersos, los Dumanis rotos y distanciados, y Elliot (Sopé Dìrísù), el expolicía encubierto, se ve obligado a trabajar para los inversionistas, quienes para poner en orden todo nuevamente se aliaron con el barón de la heroína Asif Afridi para iniciar una nueva fuerza gobernante en la ciudad.La tercera y última temporada de la serie de fantasía basada en los libros de Philip Pullman retoma la historia de la niña prometida Lyra (Dafne Keen) y el portador del cuchillo mágico Will (Amir Wilson) en su travesía entre mundos para liberar al multiverso de la amenaza de la Autoridad, un poder totalitario teocrático que quiere dominar toda la vida.A medida que se acerca la gran guerra, los protagonistas entenderán que salvar los mundos tiene un precio terrible. Ruth Wilson, James McAvoy, Simone Kirby, Will Keen, Jade Anouka, Ruta Gedminstas, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jamie Ward, y Lin-Manuel Miranda como estrella invitada, completan el elenco.Llega la quinta temporada del western que sigue las hazañas de la familia Dutton, propietaria del mayor rancho ganadero de Montana, contiguo con el conocido parque nacional y que es liderado por el patriarca, John Dutton, encarnado por Kevin Costner.En medio de alianzas cambiantes, asesinatos sin resolver, heridas abiertas y un respeto duramente ganado, el rancho está en constante conflicto con aquellos con los que limita: una ciudad en expansión, una reserva india y crueles rivalidades comerciales.El reconocido Steve Carell interpreta en este thriller psicológico a Alan Strauss, un terapeuta que es secuestrado por Sam Fortner (Domhnall Gleeson), quien resulta ser un asesino serial en busca de ayuda para controlar sus impulsos homicidas.Escrita por Joel Fields y Joe Weisberg -conocido como el guionista de "The Americans"-, sus diez episodios también cuentan con la participación en el elenco de Linda Emond, David Alan Grier, Laura Niemi y Andrew Leeds, entre más.Siguen las aventuras, los romances y los dramas en la encantadora "Ciudad de la Luz" para Lily Collins en el papel de esta protagonista que, un año después de mudarse desde Chicago, se enfrenta a la difícil decisión entre quedarse o regresar a su hogar, o entre el amor y el trabajo de sus sueños.El multipremiado Darren Star -la mente detrás de éxitos como "Sex and the City" y "Beverly Hills 90210"- repite su rol como showrunner de la tira, que también tiene en su elenco a Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park y Camille Razat.Regresa con ocho nuevos episodios de la serie de acción y suspenso centrada en el agente de la CIA del título, protagonizada por John Krasinski e inspirada en las novelas de Tom Clancy.La nueva entrega presenta una vez más al héroe de la historia en una carrera contra el tiempo, luego de que es implicado erróneamente en una conspiración que lo convierte en un fugitivo escondido por Europa, donde deberá evitar un conflicto global y a la vez limpiar su nombre.Esta producción de cuatro episodios se sitúa unos 1200 años antes de los eventos vistos en "The Witcher", y narra la historia de fantasía de siete personajes marginados que se unen para tomar venganza y luchar contra un poder imparable que les quitó todo en la vida, en una misión que llevará a fusionar los universos de los monstruos, los hombres y los elfos.Michelle Yeoh, Sophia Brown y Laurence O'Fuarain encabezan el elenco de esta miniserie creada por Declan de Barra y Lauren Schmidt Hissrich, en base a la saga de novelas escrita por el polaco Andrzej Sapkowski.El mismísimo Sylvester Stallone llega una vez más a la pantalla chica -donde se inició con unos pocos papeles en los 70- en el rol de Dwight "The General" Manfredi, un capo de la mafia neoyorquina cuyo mundo se da vuelta cuando es liberado tras 25 años de prisión sólo para ser exiliado por su jefe en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, donde poco a poco construirá su propio y particular grupo de "soldados" para establecerse en su nuevo escenario y protegerse de su pasado.Andrea Savage, Max Casella, Martin Starr, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza y Dana Delany conformar el elenco de la tira, creada por Taylor Sheridan -nominado al Oscar por el guion de "Sin nada que perder" (2016)- y con el reconocido Terence Winter ("Boardwalk Empire") como showrunner.