Bermúdez aclara que no se desvinculó de Boca y destacó el trabajo de Riquelme

Jorge Bermúdez, en el centro de la escena de Boca Juniors debido a que está en Colombia desde hace dos semanas.

"Tengo una relación con Román desde hace más de 25 años", dijo.

Jorge Bermúdez, en el centro de la escena de Boca Juniors debido a que está en Colombia desde hace dos semanas, dijo quey confirmó que la estadía en su país natal se debe a la, sostuvo Bermúdez.En declaraciones al programa partidario "El Show de Boca", por la AM 990, el exzaguero multicampeón en la época dorada del DT Carlos Bianchi en el club de la Ribera, explicó que "una vez que terminó el torneo argentino tuve que partir a Colombia donde viven mis padres, debido que durante todo el año tuve que manejar a la distancia una situación difícil: mi padre padece una enfermedad complicada en lo mental"."Mi padre tiene una demencia que se está convirtiendo en un principio de Alzheimer y eso ha desgastado a mi madre, que es la única persona que vive con él, que sufre un problema con sus huesos y me ha tenido muy consternado", agregó.Bermúdez señaló queEn cuanto a las versiones de su distanciamiento con Riquelme, el "Patrón" Bermúdez dijo: "Tengo una relación con Román desde hace más de 25 años. Cuando he tenido que hablar con él o presentar algo, lo he hecho personalmente, tenemos la mejor relación.".Con respeto y valorando la jerarquía que tiene. Estoy orgulloso con el Vicepresidente que tiene Boca:, y quiero colaborar hasta donde pueda"., solo es para generar diferencias", cerró el tema el exfutbolista colombiano respecto de unas planillas destinadas al titular de la Secretaría de Fútbol boquense.En cuanto a la continuidad decomo entrenador de Boca, consideró que "se va a trabajar muchísimo, se dará un gran apoyo a nuestro director técnico, estamos muy contentos con el plantel con el que ganamos los dos torneos de este año en la Liga profesional"."El 'Negro' Ibarra ha hecho un gran trabajo como DT al lado de Roberto Pompei y Leandro Gracián. Estamos orgullosos con lo que han conseguido y vamos a hacer todo lo posible para que tengan las mejores herramientas de trabajo y tengan una gran temporada 2023", concluyó Bermúdez.