Canelo Álvarez pidió perdón por sus dichos contra Messi

"Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos", twiteó el mexicano / Foto: AFP.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

El boxeador mexicano, actual campeón mundial de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano, pidió perdón este miércoles por sus dichos contra Lionel Messi tras la victoria de Argentina contra México en el Mundial de Qatar."Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", escribió el deportista en su cuenta de Twitter.y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final", continuó en su mensaje.Las repercusiones no tardaron en llegar y como en todos los temas controversiales, las respuestas se dividieron entre apoyo y crítica al boxeador por parte de los usuarios de Twitter.Canelo Álvarez, utilizando una foto sin ver lo que sucedió realmente en la situación de vestuario, lo que le valió la respuesta de jugadores de su seleccionado y otros deportistas aclarándole que no es como pensaba.