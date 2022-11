Scaloni sorprende con el ingreso de Julián Álvarez y otros tres cambios ante Polonia

Enzo Fernández, de gran actuación y autor de un golazo ante México, arranca como titular / Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

Di María, Messi y Julián Álvarez, el "tridente" que eligió Scaloni para entrentar a Polonia / Foto: Fernando Gens, enviado especial.

Así forma Polonia El seleccionado de Polonia presentará un cambio en la ofensiva para enfrentar a la Argentina por la tercera y última fecha del Grupo C.



Karol Swiderski reemplazará a Arkadiusz Milik y será el acompañante de Robert Lewandowski en el ataque polaco.



Esa será la única variante del entrenador Czeslaw Michniewicz con respecto al triunfo de la fecha pasada sobre Arabia Saudita por 2-0.



El equipo europeo formará con Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior y Bartosz Bereszynski; Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik y Piotr Zielinski; Przemyslaw Frankowski; Karol Świderski y Robert Lewandowski.



El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, sorprendió con el ingreso como titular del delantero Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez más otros tres cambios para enfrentar a Polonia por la tercera y última fecha del grupo C , respectivamente, completan el cuarteto de variantes que introduce el cuerpo técnico luego de la victoria por 2-0 sobre México , el pasado martes.Argentina formará conVuelven a la titularidad los cordobeses Molina y Romero y debutarán desde el inicio en un Mundial los ex River Plate Enzo Fernández y Julián Álvarez, de 21 y 22 años, cada uno.Argentina necesita vencer a Polonia en el partido que comenzará a las 16.00 en el estadio 974 para clasificar en el primer lugar del grupo C y no depender del resultado de México y Arabia Saudita que jugarán a la misma hora en Lusail.