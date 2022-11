Francia, clasificado a octavos de final, cayó ante Túnez, que se despidió de Qatar

Túnez es reconocido pese a la eliminación (Foto AFP).

Gol anulado a Francia (Foto AFP).

Festejo del gol de Túnez (Foto AFP).

Foto AFP

El partido de Túnez

El partido de Francia

Francia, actual campeón mundial y clasificado para los octavos de final, cayó por 1-0 ante Túnez, en un encuentro válido por la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial de Qatar 2022.El gol del representativo tunecino fue anotado por Wahbi Khazri a los 13 minutos de la segunda etapa.El partido se jugó en el estadio Ciudad de la Educación, ubicado en la ciudad de Rayán, y contó con el arbitraje del mexicano César Ramos, quien sobre el final del encuentro anuló un tanto convertido por el francés Antoine Griezmann.Francia jugará en octavos de final, el próximo domingo, con el segundo del Grupo C que integran la Argentina, Polonia, México y Arabia Saudita.Los africanos salieron a jugar el encuentro de igual a igual ante un conjunto francés que subestimó a su rival y puso mayoría de suplentes por estar de antemano clasificado a la siguiente fase.Túnez se hizo fuerte en el mediocampo, jugó adelantado y se acercó al arco defendido por Steve Mandanda con pelotas paradas y remates de media distancia.Francia, en tanto, no pudo mostrar el buen juego colectivo, la correcta circulación de pelota y la efectividad que tuvo en los dos primeros partidos, ambos encuentros con victorias (4-1 a Australia y 2-1 a Dinamarca).El entrenador Didier Deschamps no encontró las respuestas necesarias en los nuevos jugadores elegidos para darle descanso a los habituales titulares.Túnez tomó nota de esto y con inteligencia controló el trámite del partido, aunque sin destacarse ampliamente.En la segunda etapa, el DT Deschamps, campeón del mundo como jugador del seleccionado francés en 1998, tras el flojo rendimiento de sus dirigidos en los primeros 45 minutos se vio en la obligación de darle minutos a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann.El ingreso de estos tres futbolistas le permitió crecer un poco mas en el juego al conjunto europeo ante una Túnez que no se desesperó e intentó cuidar el resultado a favor con una férrea defensa.Los franceses inclinaron la cancha, se pararon en campo rival y con pelotazos al área se acercaron al arco defendido por Aymen Dahmen.Sobre el final del partido, el ingresado Griezmann aprovechó un centro al área y definió con potencia para poner el empate que luego fue anulado a instancias para que los tunecinos se quedarán con la primera victoria en mundiales ante Francia.Los europeos, tras finalizar en la primera posición de su zona podrían enfrentarse al seleccionado argentino si este termina segundo en su grupo.