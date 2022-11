Presentaron el archivo del grupo empresario Bunge y Born desde 1884 a 1950

"La historia de una empresa no es solamente algo privado, sino que lo trasciende y es parte de la historia colectiva. María Inés Barbero

La Fundación Bunge y Born presentó este martes el archivo que comprende la acción económica y social del grupo empresario, conA través de una conferencia virtual, la presentación del acervo empresario documental fue realizada por las especialistas Mariela Ceva (Conicet), María Inés Barbero (UBA) y Fernando Devoto (Idaes-Unsam).En este marco, el presidente de la Fundación Bunge y Born, Jorge Born, destacó la puesta en valor del archivo como “un homenaje a nuestros antepasados y a los valores del trabajo, de la perseverancia y del esfuerzo, que permitieron que el Grupo Bunge y Born se desarrolle".“Estudiar a las empresas, a los empresarios es clave no solamente para las economías capitalistas también para las pre capitalistas. Partiendo de esta base de la relevancia de estos actores, reconstruir las características del empresariado, de las empresas, sus trayectorias históricas, sus estrategias, sus resultados”, expresó la investigadora de la UBA, María Inés Barbero, una de las responsables del trabajo de relevamiento.Barbero planteó quey señaló que, en contraste con otros países, “en la Argentina no se ha desarrollado todavía una cultura que valorice la función económica, social y cultural que puede cumplir el patrimonio histórico de las empresas".La recuperación y digitalización del archivo Bunge y Born es una muy buena noticia, ya que es uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina desde findes del siglo XIX hasta fines del siglo XX", destacó.A su turno, la investigadora Mariela Ceva explicó que el trabajo de puesta en valor fue “una experiencia inédita porque no conocíamos de otras experiencias para el caso de Argentina de archivos de empresas y era muy difícil poder planificar cuánto tiempo iba a llevar esta tarea sin tener casos testigo”.Destacó también la tarea artesanal del equipo “porque se tenía que revisar hoja por hoja de libros extremadamente pesados”.En el cierre del encuentro, el director Ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, Gerardo della Paolera, dijo que “éste es uno de los archivos empresariales más importantes de América latina; permite abrir una enorme cantidad de andariveles de trabajo, en un momento de auge de las tecnologías exponenciales. No solo con respecto a la facilidad para la investigación, sino para la educación, para emprender nuevas formas de educar”.El volumen de la información que presenta el archivo lo convierte enSu análisis permitirá hacer un seguimiento de distintos aspectos del devenir del siglo XX en Argentina y la región, y construir conocimiento científico desde los datos y registros privados. Hasta el momento, en general, la historia empresarial del país estaba basada en los datos oficiales.El material de investigación está compuesto porDe esta manera, se podrán conocer datos sobre precios de los productos, proveedores, ejercicios económicos de las empresas, personal, salarios de la época, información financiera, entre otros.La documentación del archivo refiere a 140 empresas del grupo, en su mayoría agropecuarias e industriales, aunque también se destacan aquellas dedicadas a la industria química, la explotación forestal y la fabricación de productos alimenticios. Además, el archivo conserva documentos sobre clubes sociales y deportivos vinculados al grupo.El Grupo Bunge y Born realizó sus primeras operaciones comerciales en 1884 y, en la década del noventa del siglo XX, comenzó el proceso de disolución de la sociedad Bunge y Born. Sus circuitos productivos iban desde la materia prima, la industrialización y la comercialización, con una fuerte incorporación tecnológica.