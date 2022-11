El primer ministro australiano instó a Estados Unidos a terminar el proceso contra Assange

Anthony Albanese se suma al pedido de mandatarios latinoamericanos de liberar a Julian Assange / Foto: AFP

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, informó este miércoles que habló personalmente con las autoridades de Estados Unidos para que terminen los procesos legales contra el, su compatriota Julian Assange."Tiempo atrás ya expresé que es suficiente. Es el momento de que este asunto llegue a su fin", dijo Albanese ante el Parlamento."Lo he planteado ante los representantes del gobierno de Estados Unidos. Mi postura es clara", afirmó.El líder australiano precisó que no simpatiza con muchas de las acciones de Assange, pero planteó:, informó la agencia de noticias AFP.Albanese se suma así al pedido de mandatarios latinoamericanos de liberar a Julian Assange.El martes, el presidente electo de Brasilexigió que el ciberactivista sea liberado de su "injusto encarcelamiento" tras reunirse con el editor en jefe y el editor de la plataforma WikiLeaks.La semana pasada, el presidente de Colombia,, afirmó que le pedirá a su par estadounidense,, que no avance en el proceso judicial contra Assange, detenido "solo por decir la verdad".En paralelo, los diarios español, francés, inglés, estadounidensey alemánpidieron ayer a Washington retirar los cargos contra el fundador de WikiLeaks, acusado de una filtración masiva de documentos clasificados.Assange se encuentra preso en Londres desde 2019, cuando fue capturado tras estar siete años bajo resguardo en la embajada de Ecuador en Reino Unido.En su momento, la policía británica lo detuvo para ser juzgado por 17 presuntos delitos en violación de la Ly uno de intromisión informática.Desde entonces, se encuentra preso en una cárcel de alta seguridad ubicada al sureste de Londres.Hoy, con 51 años, apeló una decisión de la Justicia británica de extraditarlo a Estados Unidos, aprobada el 17 de junio de este año por la ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel., especialmente sobre las guerras de Irak y Afganistán.De ser declarado culpable de espionaje por la Justicia estadounidense, Assange podría ser condenado a 175 años en una prisión estadounidense., cuya condena a 35 años de cárcel por robar documentos secretos fue conmutada por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama en 2017.Manning "ahora puede participar libremente en la sociedad estadounidense", dijo Albanese.