"Willow" regresa con una secuela para la pantalla chica

"Willow", serie que continúa la historia de la película homónima de fantasía y aventuras de 1988 creada por, y que en esta ocasión regresa a ese mundo encantado para seguir a un grupo de héroes inesperados en busca de rescatar a uno de los suyos y salvar sus tierras del mal, ya puede verse desde este miércoles en la plataforma de streaming Disney+.El reconocido actor inglésregresa a su papel como el granjero y hechicero, quien en el filme dirigido por Ron Howard llevaba a cuestas la difícil tarea y travesía de proteger a una profética princesa y niña que, desde su nacimiento, se transformaba en una amenaza para el poder de la villana reina y bruja Bavmorda.En esta ocasión, la narrativa viaja décadas en el futuro, cuando la ahora adulta guerrera Sorsha (Joanne Whalley), quien en la cinta original había participado de la lucha contra el mal, comienza a percibir que el peligro se acerca una vez más.Sin embargo, ahora no es solo ella sino también su propia familia la que se ve involucrada en la trama, cuando su hijo adolescente Airk (Dempsey Bryk) es capturado por un grupo de oscuras criaturas y Kit (Ruby Cruz), su aventurera y tenaz hermana melliza, decide lanzarse en su búsqueda.Para eso, la joven tendrá como acompañantes a su gran amiga, la aguerrida Jade (Erin Kellyman); Dove (Ellie Bamber), una inocente sirvienta del palacio y la enamorada de Airk; el miedoso Graydon (Tony Revolori) y Boorman (Amar Chadha-Patel), un ladrón que se une al equipo a cambio de su libertad.El diverso grupo de personajes contará con la fundamental ayuda de Willow, con quien viajarán hasta nuevas fronteras en ese vasto territorio mientras se enfrentan tanto acomo a sus propios demonios internos en una travesía de magia y autodescubrimiento.Los intérpretes Val Kilmer, Kevin Pollak y Rick Overton también repiten sus papeles del filme original como Madmartigan y el dúo de duendes integrado por Rool y Franjean, junto a la incorporación de otros actores y actrices como Ralph Ineson, Christian Slater y Annabelle Davis.De cara a su lanzamiento, el director general de la serie, Jonathan Kasdan, dijo en declaraciones a la prensa que es "emocionante (y francamente algo improbable) que exista una tira de 'Willow'", más aún por el "profundo impacto" que le causó ver la película original a los 8 años."Su humor, sus momentos aterradores y el romance se quedaron conmigo todos estos años. Y creo que entendí, incluso en ese momento, que lo que George Lucas y Ron Howard habían creado era parte de una tradición que se estiraba hasta Robert Louis Stevenson y los hermanos Grimm. No puedo decirles cuánha sido continuar con este cuento de hadas que significa tanto para mí", agregó el realizador, quien trabajó como guionista en recordadas series de principios de los 2000 comoAunque no es el título mejor recordado del creador de la megaexitosa franquicia de ", el filme original -escrito por Bob Dolman, quien también participó en los guiones de esta secuela- destacó en su época por sus efectos especiales y el diseño de sus personajes y, gracias a la difusión en video, consiguió una recaudación de más de 100 millones de dólares por sobre los 35 millones de presupuesto con los que se había producido.Además, recibiópor su trabajo eny obtuvo el galardón de losen la categoría Diseño de vestuario.