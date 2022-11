Pochettino: "Argentina va a mostrar una mejor cara" en el Mundial de Qatar

Mauricio Pochettino en Qatar (Foto Fernando Gens, enviado especial).

Mauricio Pochettino en Qatar (Foto Fernando Gens, enviado especial).

Mauricio Pochettino en Qatar (Foto Fernando Gens, enviado especial).

El exDT de Paris Saint Germain Mauricio Pochettino se manifestó confiado en que el seleccionado argentino "va a mostrar una mejor cara" en lo sucesivo del Mundial de Qatar, tras descontar la clasificación a la fase final que se jugará esta tarde en el partido ante Polonia por la última fecha del Grupo C.El entrenador argentino relativizó el funcionamiento del equipo en los dos primeros partidos con Arabia Saudita (1-2) y México (2-0) y aseguró quePochettino no dudó en que Lionel Messi "pueda darle la Copa del Mundo a Argentina" y en su condición de "hincha de Newell's" se entusiasmó con un futuro "en la 'Lepra'", donde el capitán "albiceleste" jugó en divisiones infantiles, antes de emigrar a Barcelona.La sola presencia del astro, en su mirada, es suficiente para creer en un éxito ante Polonia que asegure el pase de ronda: "La Selección puede ganar porque tiene a Leo, junto con otros muy buenos jugadores y un gran cuerpo técnico. Confío mucho en esta Selección, esperemos que siga creciendo desde la confianza".Consultado sobre su baja de rendimiento del equipo en el Mundial, el entrenador entendió queA veces es más importante conseguir los tres puntos como sucedió con México. En períodos tan cortos, necesitás competir de la mejor forma y el tema emocional es muy importante", le dijo Pochettino a Télam en una mesa redonda organizada este miércoles en Doha con enviados a la Copa del Mundo."Si hablamos de Arabia Saudita, después del 1-0 de Messi, ¿cuántas chances tuvo Argentina? El partido podría haber terminado por diferencia de 5 o 6 goles si hubieran cobrado alguno de los anulados a Lautaro por milímetros. Y con el mismo funcionameinto...", relativizó.Hay que saber competir y creo que contra México se demostró. El funcionamiento vendrá con la confianza. Este equipo pasó más de 30 partidos sin perder por algo", abundó."El tema emocional es importante y el no haber ganado el primer partido genera una confusión grande pero Argentina tuvo la capacidad de sobreponerse rápido a los problemas. El equipo va a mostrar mejor cara", respaldó.En cuanto al nivel general de la Copa del Mundo, el DT argentino elogió a Francia, vigente campeón, y pidió mesura con España, que impresionó con una goleada 7-0 sobre Costa Rica en su debut.. Más allá de la cantidad de bajas que sufrió (Paul Pogba, Karim Benzema y N'Golo Kanté, entre otros), da la sensación que dispone una cantera inagotable de jugadores, que pueden suplir unos a otros. Tiene uno de los mejores planteles", valoró.Vi su siguiente partido con Alemania, que sin mostrar un gran rendimiento, pudo controlarla y terminó mejor. Se ha hablado mucho por el resultado de Costa Rica pero hay que ser cautos", aconsejó.Pochettino, de 50 años, permanece en la actualidad sin equipo luego de su experiencia hasta la temporada pasada en el PSG, donde administró un plantel con figuras como Messi, Kylian Mbappé y Neymar, sin cumplir el objetivo de ganar la Liga de Campeones de Europa."Los tres tienen características diferentes, distintas edades, atraviesan diferentes etapas profesionales y personales. Son jugadores que siempre sorprenden. En términos futbolísticos, Messi tiene la capacidad de la simpleza, de hacer todo sencillo; Mbappé es eficacia y capacidad física; Neymar tiene la magia, alegría y carisma, como buen brasileño. Necesita de la felicidad para expresar todo su talento en el campo", comparó.Sobre el futuro de Messi, que finalizará su contrato en París a mediados del año próximo, consideró: "El fútbol es impredecible. Nunca pensé en verlo con otra camiseta que la del Barcelona y sucedió. Lo importante es que sea feliz. Como hincha de Newell's, para Argentina y el país, sería espectacular que vuelva. Me acuerdo cuando llegó (Diego) Maradona, fue algo nunca visto. ¡Ni me quiero imaginar si Leo Messi juega en Newell's, si se pone la de la 'Lepra'!".Acerca de su etapa como DT en el club parisino, el exdefensor del seleccionado argentino, mundialista en Corea-Japón 2002,"Ha sido una gran experiencia profesional y a nivel humano. En perspectiva, creo que he salido fortalecido como persona. No me quedó nada pendiente", aseguró.Finalmente, evitó dar detalles de suPochettino inició su carrera de técnico en 2008 y antes del PSG dirigió a Espanyol de Barcelona (2008-12), Southampton de Inglaterra (2012-14), Tottenham Hotspur (2014-2020), al que clasificó a la final de la Champions League 2019.