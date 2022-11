Luis Enrique: "Mis equipos siempre han atacado"

Luis Enrique defiende el fútbol ofensivo (AFP)

Luis Enrique defiende el fútbol ofensivo (Foto Maximiliano Luna, enviado especial).

Los dichos de Luis Enrique en Twich

El entrenador del seleccionado español, Luis Enrique, subrayó este miércoles que sus equipos "siempre han atacado" ratificando sus dichos en Twich donde exhortó a sus colegas que en este Mundial de Qatar deberían ser "menos defensivos" y considerar que el fútbol es un show para que los hinchas disfruten."Mis equipos, en todos los que he estado, han atacado. Siempre intento ofrecer al aficionado un fútbol que le divierta. Nosotros intentamos vivir el Mundial de una manera natural, transmitiendo lo que queremos transmitir. El único objetivo que les marqué a los jugadores al llegar a la concentración en Las Rozas es que tenían que disfrutar del fútbol. Cuando uno disfruta de lo que hace, siempre sale todo mejor", explicó el DT ibérico en conferencia de prensa.Sobre el próximo partido de su equipo, Luis Enrique consideró: "La selección japonesa es muy dinámica, se mueven mucho. Me gusta mucho su medio campo, tienen jugadores de alto nivel. Han cambiado jugadores del primero al segundo partido. Es un rival muy complicado y una gran prueba. Imagínate que salimos a especular ante Japón y quince segundos antes de terminar el partido quedamos eliminados. Nosotros no lo interpretamos así. Queremos ganar y pasar primeros de grupo"."Todavía falta un entrenamiento para decidir la alineación. No vamos a especular con ningún jugador, no hay nada que proteger. En lo único que pensamos es en ganar el partido para quedar primeros", informó el entrenador de la Furia."Estamos en un punto en el cual hemos perdido el norte. Lo primero que deberían enseñar a los entrenadores en el curso es que esto es un show, un espectáculo""Hay 50.000 o 100.000 tipos viéndote en el estadio, luego en casa hay millones de personas. Es como ir a ver una obra de teatro y que sea aburrida, al final no habrá nadie en el teatro"."El problema es que la necesidad del entrenador obliga tanto que todos juegan a defender y se está viendo en el Mundial, aquí sólo atacan cuando ya estás perdido"."Igual esta es una estupidez mía, pero estoy convencido de esto y entiendo que se llega mejor al resultado de esa manera. Además el camino, porque no vale sólo el resultado, es mucho más gratificante para un jugador".