Soria: "Van a intentar con los fallos lo que no pueden hacer en las urnas"

El, calificó comoel juicio por la denominaday consideró que desde el Tribunal Oral Federal (TOF) 2y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner."Desde Comodoro Py van a. Buscan la proscripción del peronismo, en este caso de una dirigente de la talla de nuestra vicepresidenta. Lo que no pueden hacer en las urnas lo van a intentar con los", expresó el funcionario este miércoles en declaraciones a radio AM 750.La exmandataria pronunció el martes las palabras finales en el juicio, de manera previa al veredicto que se conocerá el próximo martes 6 de diciembre, según se anunció al finalizar la audiencia."No estamos frente a un tribunal de la Constitución porque. Uno jugaba al fútbol con el presidente del tribunal, me refiero al fiscal Diego Luciani y a (Rodrigo Giménez) Uriburu que compartían el equipo del Liverpool donde (el expresidente Mauricio) Macri mostraba los videos de los goles con el arquero que era el camarista (Mariano) Llorens", recordó Soria.El titular de la cartera de Justicia criticó que, "cuando debieron excusarse por estar afectada su imparcialidad, no lo hicieron", y, cuando fueron recusados, "no lo aceptaron"."Así siguió este juicio que se cae a pedazos. Es payasesco. No obstante es muy probable que esta gente quiera seguir avanzando porque para eso lo pusieron", subrayó.Asimismo, sostuvo que la Justicia "no está partidizada desde el macrismo" sino que es algo que "viene de mucho antes", pero que, cuando el ahora exmandatario asumió la Presidencia, "comenzaron a juntarse a escondidas en Olivos y en la Rosada"."Hay un bloqueo político-institucional que no es casual cuando uno ve que los números de la economía comienzan a mostrar mejoras luego de la economía destruida que heredamos y tras el fin de la pandemia", opinó.Tras afirmar que "las pruebas en el juicio se desvirtuaron", Soria sostuvo que "el próximo 6 de diciembre puede darse la primera sentencia escrita por Clarín y La Nación contra una Vicepresidenta electa por el voto de todos los argentinos", algo que consideró de "una enorme gravedad".