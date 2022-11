Autorizaron aumentos para el biodiesel del 4% mensual

Autorizan aumentos para el biodiesel del 4% mensual en línea con el tope de combustibles.

"El tema combustibles es un tema central en la vida económica argentina. No solamente para lo que es el día a día de la gente sino para los sectores de la producción y del agro" Sergio Massa

el valor se incrementará de los 0.000 la tonelada fijados en septiembre último a 2.000. Foto: Nacho Corbalán

La Secretaría de Energía dispuso actualizar el del biodesel en un 4% mensual entre diciembre y marzo, en línea con el tope del mismo porcentaje que tendrán los combustibles.La medida, dispuesta a través de la Resolución 791/2022 publicada este miércoles y en el Boletín Oficial,para la adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria de gasoil.De esta forma,Luego, desde diciembre,El tope del aumento del biodiesel era uno de los reclamos de las petroleras para acceder al programa Precios Justos para los combustibles en diciembre, enero y febrero, y"El tema combustibles es un tema central en la vida económica argentina. No solamente para lo que es el día a día de la gente sino para los sectores de la producción y del agro", remarcó el ministro de Economía, Sergio Massa, al anunciar la medida el pasado lunes.Además del incremento del biodiesel que no será superior al tope de los combustibles,, como también garantías en cuanto a las importaciones de productos vinculados con el sector y el acceso a divisas, especialmente para el abastecimiento de lubricantes.Asimismo,, a los efectos de "garantizar abastecimiento para los sectores del agro, sobre todo durante los meses de enero y febrero, los más importantes", señaló Massa.Además de los combustibles, el programa Precios Justos fija por un plazo hasta fines de febrero los valores de más de 1.800 bienes de primera necesidad, mediante acuerdos voluntarios con más de 100 empresas de consumo masivo, las cuales asimismo se comprometieron a no aumentar más del 4% mensual el resto de su cartera de productos.El objetivo de estos acuerdos realizados por el Palacio de Hacienda es atacar la inercia inflacionaria, la cual actualmente se sitúa en alrededor del 6% y el 7% mensual.