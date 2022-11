Balance "altamente positivo" para el turismo

Bariloche, protagonista durante toda esta reactivación del turismo. / Foto: Alejandra Bartoliche

Para Martha Vélez, este fue un "año épico". / Foto: Alejandra Bartoliche

Un año épico

Lase realizará el jueves en la ciudad de San Carlos de Bariloche y en ese marco las autoridades turísticas de todo el país harán un balance de las actividades del sector durante 2022, que será "altamente positivo", según lo adelantó la ministra de Turismo y Deportes de Río Negro, Martha Vélez, anfitriona del encuentro.“Será momento de balance, de cierre, pero de un inicio muy importante a la vez porque ya estamos desde el CFT pensando en las actividades tan importantes que se van a desarrollar en el verano”, expresó Vélez en declaraciones a Télam Radio La ministra afirmó que “ha sido un trabajo fantástico que ha realizado el equipo del CFT liderado por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; un trabajo que no ha tenido grietas, que no ha tenido banderas políticas y que ha permitido poner de pie una actividad que fue tan devastada durante la pandemia”.Vélez destacó el intenso trabajo que se ha hecho por regiones, "con estrategias conjuntas, articulando", por lo cual consideró que "el balance será altamente positivo”.Respecto de la elección de Bariloche para la última asamblea del año del CFT, la funcionaria provincial dijo que en la ciudad están “sumamente felices, siendo protagonistas y anfitriones"., afirmó.Por otra parte, destacó que “coincidentemente con la Asamblea del CFT la Cámara Argentina de Turismo (CAT) decidió cerrar el año también en San Carlos de Bariloche”.“El arco político y empresarial del país en materia de turismo estarán en Bariloche cerrando un año épico, un año tan importante en lo que fue la reactivación y el crecimiento de la actividad turística en el país”, enfatizó.También sobre Bariloche, valoró especialmente su candidatura para ser sede de la Expo Mundial 2027, por tratarse de la aspiración a organizar “un evento realmente singular que no se ha desarrollado en Sudamérica y que tenemos muchas expectativas de que así sea”.“La cita para la Expo se basa en naturaleza y tecnología y Bariloche es sinónimo de turismo de naturaleza, pero también con un poco tecnológico que viene desde las raíces de Bariloche”, agregó .