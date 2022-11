Gerardo Martino adelantó que dejará el seleccionado de México

Foto Fernando Gens, enviado especial.

El entrenador argentino del seleccionado de México, Gerardo "Tata" Martino, le adelantó a la federación mexicana que no renovará su contrato y que tras la Copa del Mundo de Qatar dejará el cargo, indicó este miércoles la prensa de México.Según MedioTiempo, Martino decidió que no renovará su contrato por más que el equipo le gane a Arabia Saudita y, beneficiado por el resultado de Argentina-Polonia, avance a los octavos de final de Qatar 2022.Martino ya mantuvo una charla con los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol, en la que les adelantó que no aceptará una oferta para renovar su contrato, por lo que queda descartado para estar al frente del equipo en paso previo al Mundial de 2026, donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.Uno de los factores que han contribuido al desánimo del estratega rosarino para continuar al frente del equipo mexicano es que se siente cansado por todo el entorno que vive el equipo, los ataques y cuestionamientos que recibió por parte de todos los sectores una vez que los resultados no los acompañaron en el último año.Una de las principales críticas al "Tata" Martino está vinculada a que relegó al goleador histórico Javier "Chicharito" Hernández del Mundial.