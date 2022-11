El Banco Central cerró la rueda con compras por US$ 122 millones

Este lunes y martes se sumaron un total de US4 millones.

Este lunes el volumen comercializado de soja por parte de los productores se ubicó en torno a las 300.000 toneladas. Foto:: Carlos Brigo

El(BCRA) cerró la rueda de este martes con un saldo positivo de, con lo que sumó la segunda jornada consecutiva con compras tras la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera.El lunes, el Banco Central compró US$192 millones , los que sumados a los US$122 millones de este martes dan un total de US$314 millones.Tras las fuertes subas de los días previos, este martes el precio de la soja disponible registró una baja de $1.000 en el mercado de Rosario, al quedar en $84.000 la tonelada, debido a una mayor presencia de la oferta, tras el relanzamiento del denominado dólar soja, que cuenta con una cotización especial de $230 por unidad para las liquidaciones que se realicen hasta el 31 de diciembre.Este lunes, en el primer día de operaciones con el renovado programa, el volumen comercializado de soja por parte de los productores se ubicó en torno a las 300.000 toneladas.Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA)De ese total, 192.038 toneladas correspondieron a operaciones que se concertaron durante el lunes y, las restantes 109.678 toneladas pertenecieron a aquellas operaciones que se operaron durante el lunes, pero se concertaron previamente, detalló la entidad bursátil.Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) calculó un volumen de operaciones por, de los cuales 212.180 fueron contratos nuevos y 86.731 toneladas correspondieron a fijaciones de precios para operaciones realizadas con anterioridad.Respecto a esto y el ingreso de divisas, el ministro de Economía,, sostuvo que, metas de crecimiento económico y de orden fiscal como instrumento de ordenamiento de las variables económicas"."Para el 2023 nuestros primeros grandes objetivos están centrados en la reducción de la inflación, sostener e incrementar los niveles de crecimiento programados y proyectados en el Presupuesto, y en tratar de capitalizar los programas que nos permiten desarrollar competitividad exportadora desde el punto de vista económico", dijo este martes el ministro durante su participación en la reunión del Consejo Federal Agropecuario, en el que también estuvo presente el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.Massa apuntó que su gestión aspira a que "en el primer trimestre del 2023, a partir de acuerdos con los sectores, tengamos la oportunidad de llevar adelante con todas las economías regionales programas de fomento exportador que multipliquen la capacidad de exportación de nuestras provincias y que desde el Estado Nacional nos permitan poner incentivos, ya sean desde el punto de vista de valoración del tipo de cambio, disminución de retenciones, suspensión del cobro de algunos impuestos".Por su parte, Bahillo sostuvo que el Programa de Incremento Exportador (PIE) "tendrá buena aceptación" por parte de los productores, aunque tendrá un ingreso más gradual de los mismos."Como llegamos a los US$ 8.000 millones en la ventana de septiembre del PIE, hoy esperamos US$ 3.000 millones como mínimo. Entendemos que no a va haber el aluvión (de ventas) que hubo en septiembre, sino que va a ser un ingreso más gradual, pero con muy buena aceptación", indicó Bahillo.El secretario subrayó que existe un compromiso por parte de las cereales de no aumentar el precio de los insumos para la producción de alimentos balanceados para consumo animal, en especial de pollos, cerdos y vacunos, teniendo en cuenta el aumento del poroto de soja.