Llorente: “A 40 años de Malvinas debemos reconstruir lo que significó la guerra para los argentinos”

La presidenta de Télam, Bernarda Llorente, dijo que a 40 años del conflicto del Atlántico Sur "debemos reconstruir lo que significó la guerra para los argentinos y argentinas”en el hall del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata.“Malvinas se dio en el contexto de una dictadura cívico militar donde la censura mediática estaba a la orden del día; muchas cosas no conocemos de Malvinas y llegamos a pensar que había muy pocas imágenes”, recordó en rueda de prensa Llorente al repasar el trabajo de recopilación de la agencia del material que se exhibirá en el Teatro Argentino de la capital bonaerense hasta el 11 de diciembre.La presidenta de Télam destacó que “a medida que fuimos profundizando nos dimos cuenta que había un montón de material; el problema es que no había sido ni visto ni mostrado”.“Se escondió a propósito, fue parte de la etapa de desmalvinización en la que se le dio muy poca importancia al tema”, señaló la periodista y polítologa y agregó que “a 40 años de Malvinas el deber es intentar reconstruir lo más precisamente posible todos los elementos no solo de la guerra sino de lo que significó la guerra para los argentinos y argentinas”.Por su parte, Saintout consideró que "poder ver estas fotos es una posición ética, política con respecto a nuestra historia”.“Esta agencia es patrimonio de los argentinos, fue pensada por Perón para que podamos tener información de nosotros y del mundo desde nuestros lugares contra los monopolios y los usos de información”, destacó la presidenta del Instituto Cultural y resaltó que la actual gestión de la agencia de noticias comparte “fotos que hablan de historias de estos pibes que fueron a una guerra que no eligieron, pero que fueron a defender nuestra patria”.La exposición, que podrá visitarse de martes a domingo de 16 a 19, reúne fotos sobre momentos clave de la guerra, la vida cotidiana de los isleños y la situación de los soldados en las trincheras, muchas de ellas expuestas por primera vez tras estar pérdidas o permanecer ocultas por 40 años.Se trata de imágenes históricas que profesionales de la agencia nacional de noticias Télam lograron poner en valor tras reiterados robos y ventas ilegales, pérdidas u ocultamiento, a las que se sumaron el desinterés y la falta de políticas para su conservación.“A partir de Malvinas también empezamos a repensar los medios porque muchas de las cosas que pasaron hace 40 años no son ajenas a las cosas que pasan hoy”, señaló Llorente y destacó que “muchas cosas que pasaron en el país también pasaron en el resto del mundo, como Gran Bretaña que censuró parte de la información porque (Margaret) Thatcher tuvo intereses muy concretos para manipular la guerra y su sentido”.La presidenta de Télam consideró que “cuando se analizan los intereses de los medios más allá de la propia comunicación y empiezan a jugar otros intereses nos damos cuenta que es necesario reivindicar el periodismo desde otros lugares y que la sociedad se merece la información que necesita para poder debatir, para poder pensar nuevas ideas en este mundo cambiantes donde hay muchos interrogantes y pocas respuestas”.Llorente precisó que una parte de las fotos habían sido vendidas en el mercado negro, otras habían sido mal catalogadas, y otras estaban en Editorial Atlántida.“Fue un trabajo de reconstrucción; fuimos abriendo cajas, recolectando y nos dimos cuenta que hay muchas fotos de Malvinas, que es cuestión de cambiar el foco y volver a mirar Malvinas para llegar a mayores precisiones sobre nuestra historia”, agregó y señaló que el objetivo de la muestra es “la posibilidad de intentar contar una parte de la historia que no solo no la contaron, sino que cuando lo hicieron fue de forma manipulada”.“Intentamos reconstruir nuestro patrimonio histórico, que tiene que ver con los contenidos que se produjeron. El patrimonio de Télam es el patrimonio de los argentinos y argentinas, es el patrimonio de nuestra memoria y nuestra memoria es un punto esencial para reconstruir el presente y el futuro”, completó.Del acto de presentación también participaron Edgardo Esteban, el exveterano de guerra, escritor y director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y Rodolfo Carrizo, presidente del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata.El escritor consideró que “lo colectivo se puede construir desde la causa Malvinas porque más allá de las diferencias, de los matices de centro derecha, de izquierda, en todos los pueblos hay homenajes a sus caídos, hay grupos de rock con homenajes, hinchadas, banderas”.“Soberanía no es solo territorial, marítima, económica, educativa sino también comunicacional, como construimos esta identidad”, señaló el autor de "Iluminados por el Fuego" e instó a “trabajar activamente para construir diariamente la soberanía”.“Llegué a los 60 y tengo un solo sueño antes de morirme: ver flamear nuestra celeste blanca en esa argentina incompleta que es nuestras islas Malvinas”, completó.Carrizo por su parte consideró que cada fotografía de la muestra es una “carta que cuentan la historia de la guerra, cómo fue el impactó en la vida de cada soldado, testimonian el dolor y la edad”.“Era la generación de los jóvenes que no tenían libertad de decidir nada, que fue a Malvinas entregó lo único que tenía, la vida”, señaló el excombatiente y destacó que las “fotos hacen un recorrido que no solamente ponen las imágenes en sentido colectivo y social, sino que nos permiten hacer un ejercicio de la memoria que busca que no se puede repetir una guerra que no se puede describir, porque no se puede el horror”.