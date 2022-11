Dictamen a favor de un proyecto que reconoce como natural al lenguaje de señas

Dictamen a un proyecto para facilitar la renovación del Certificado Único de Discapacidad

Un proyecto de ley que flexibiliza los trámites para la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y permite que ese documento pueda expedirse sin fecha de vencimiento, obtuvo este martes dictamen durante una reunión conjunta de las Comisiones de Salud y de Población y Desarrollo Humano del Senado.



La iniciativa fue aprobada a principios de noviembre en la Cámara de Diputados por unanimidad y establece que el CUD "establecido en la legislación vigente o la que en un futuro la reemplace, sus modificatorias y complementarias, se expedirá con o sin fecha de vencimiento".



La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) será la encargada de su actualización "conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".



Dicha actualización deberá implementar "la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento", señala el texto.



Según el proyecto, la Andis tendrá que definir el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad y, teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad, la persona beneficiaria "podrá solicitar la actualización del CUD en cualquier momento".



El presidente de la Comisión de Salud, el peronista tucumano Pablo Yedlin, ponderó el proyecto venido en revisión de Diputados al mencionar que "permite seguir viendo las estadísticas" ya que "en muchos casos la discapacidad es dinámica".



"Además, el proyecto permite no repetir exámenes en pacientes en los que no es necesario hacerlos", destacó, a lo que el radical jujeño Mario Fiad ejemplificó con que antes se pedía la repetición del test para el Síndrome de Down y destacó que "esa traba burocrática ya no estará".



Finalmente, la macrista cordobesa Carmen Álvarez Rivero señaló que "la discapacidad está muy invisibilizada en la Argentina".