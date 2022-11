Consejo de la Magistratura: diputados de la UCR le solicitan a Moreau que apele el fallo del juez Cormick

Roxana Reyes al momento de la jura (Foto: Archivo Prensa).

El Bloque de Diputados Nacionales de la UCR presentó una nota a la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, para requerirle que apele el fallo firmado ayer por el juez Martín Cormick.

👇https://t.co/YdjrdxvvtE — Bloque UCR - HCDN (@diputadosucr) November 29, 2022

No existen argumentos legales para la aberración jurídica del fallo arbitrario que anula la designación de Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura. El kirchnerismo fuerza fallos escandalosos que desprestigian a la política, a los jueces y a las instituciones. https://t.co/RGAfeIenew — Gerardo Morales (@GerardoMorales) November 29, 2022

El bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) pidió este martes a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que apele el fallo del juez Diego Martín Cormick que anuló la designación de la diputada Roxana Reyes, de ese partido, como representante al Consejo de la Magistratura "Resulta un deber inexcusable e ineludible interponer recurso de apelación contra la sentencia en cuestión, ya que más allá de su inoficiosidad en lo que respecta a su componente anulatorio de un acto administrativo de objeto cumplido, corresponde refutar el señalamiento de ilegalidad en lo obrado por el entonces presidente de este Cuerpo que dictó la Resolución 689/22", planteó el Bloque UCR a Moreau.Además, los diputados radicales pidieron que la Presidencia del cuerpo "también rechace la improcedente intimación contenida en el punto 2° (del fallo de Cormick) por haber sido dictada sin jurisdicción y, lo más grave, por pretender imponer a esta Cámara una actuación en desconocimiento del claro mandato de la ley 24.937 en lo que respecta a la potestad de propuesta de los legisladores representantes en el Consejo de la Magistratura en cabeza de los bloques legislativos de mayor representación y de primera y segunda minoría, respectivamente"."Al ser esta Cámara de Diputados el sujeto pasivo de la sentencia en cuestión confiamos en que en su condición de Presidenta del Cuerpo y, especialmente, en el rol que le atribuye el art. 42 del Reglamento, interponga el correspondiente recurso de apelación a los fines de no consentir tan grave e ilegal determinación judicial por el gravamen que ocasiona no solo a este bloque y a la diputada Roxana Reyes, sino a la Cámara en su conjunto".Para los diputados radicales,El juez sostuvo en su fallo que la actualy que "en ambos procesos electorales el Frente de Todos (Partido Justicialista y otros), constituyó una alternativa para votar; y el Frente Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Coalición Cívica), otra".Para el juez,. Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, "no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical".