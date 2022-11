El Conicet acordó con un laboratorio para realizar un estudio de tratamiento contra el cáncer

acuerdo entre Conicet y GSK. VER VIDEO

Franchi Filmus Madauss. Foto: Florencia Downes

"La esperanza de máxima es que este anticuerpo sirva para cualquier tipo de tumor". Norberto Zwirner

Norberto Zwirner. Foto: Florencia Downes

"Lo que buscamos es que sea el sistema inmunológico el que rechace ese tumor pero al mismo tiempo no haga daño a las células sanas". Norberto Zwirner

Ana Franchi. Foto: Florencia Downes

Colaboración público y privado

CONICET Cancer tratamiento. Foto: Florencia Downes

anunció un hpara un, un desarrollo realizado por investigadores argentinos quepor lo queen caso de, avaló el convenio y destacó que “hay una serie de coincidencias virtuosas que hacen esto posible:También mencionó "la articulación interinstitucional entre el Ministerio de Ciencia, el Conicet, la Agencia I+D+i y las universidades; y la importancia de la ciencia como política de Estado, como se ve en este caso de una investigación que llevó más de veinte años".Mediante este acuerdo, GSK adquiere los derechos para poder trabajar y optimizar este anticuerpo de desarrollo nacional, realizar los ensayos clínicos correspondientes y, en caso de comprobarse su eficacia, convertirlo en un tratamiento.Como contraprestación,acorde a la obtención de resultados, así como también elnetas de cualquier medicamento desarrollado"Este anticuerpo monoclonal lo desarrollamos junto a laYo había hecho mi doctorado en Texas, Estados Unidos, cuando comencé a estudiar esta proteína llamada MICA y al regresar a la Argentina formé un grupo de investigación para continuar la tarea", contó a TélamY añadió: "Lo que empezamos a hacer fueque permitiera, molécula sobre la que sabíamos muy poco por ese entonces, hasta que se descubrió que estabaZwirner describió que un tiempoy se realizó un primer convenio a partir del cual se comenzó a estudiar si este anticuerpo contra MICA que habían obtenido tenía una utilidad terapéutica."Descubrimos que sí,Entonces GSK realizó lo que se denomina 'humanización' del anticuerpo para desarrollar un producto que sea eventualmente bien tolerado en pacientes, y comenzamos a hacer estudios con células humanas en cultivos (in vitro). Los datos obtenidos también avalaron lasy a partir de ahí se decidió avanzar en este acuerdo de licencia paraporque requieren una inversión e infraestructura a nivel global que es lo que va aportar GSK", señaló.El investigador explicó que la proteína MICA está presente en todo tipo de tumor, por lo cual "la esperanza de máxima es que este anticuerpo sirva para cualquier tipo de tumor".El anticuerpo monoclonal, al igual que cualquier anticuerpo monoclonal terapéutico existente,, aunque todavíaen que se administrará (esa información surgirá de los estudios clínicos que se llevarán a cabo).Los siguientes pasos son terminar dey luego presentar toda la documentación en los entes regulatorios de Estados Unidos (FDA), de Europa (EMA) y de Argentina (ANMAT) para poderque están previstos que empiecen no antes delesto significa que a través una molécula (en este caso un anticuerpo) tratamos deseñaló Zwirner, quien también es Profesor Asociado de Inmunología Celular y Molecular del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.Y continuó: "Lo que buscamos es quey esa es una de las esperanzas que tenemos con este anticuerpo anti MICA.El acuerdo con GSK es, para Zwirner, parte de unal que está orgulloso de pertenecer: "Yo comencé a estudiar esto en el año 1995 en un laboratorio y ver que hoy llega al paciente es una emoción muy grande y muy difícil de alcanzar"."Este hito -continuó- está marcado por dos cuestiones: por un lado, por la importancia de hacery las posibilidades que dan instituciones como Conicet y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; y por el otro, hay que mencionar que no es posible llegar al paciente sin laY recordó que, en este caso, "esa colaboración se dio a través dela través del cual no sólo nos brindaron financiamiento, sino que además a través de conferencias periódicas con investigadores de Estados Unidos y el Reino Unido se avanzó enriqueciendo el desarrollo del proyecto; es decir, que el programa Trust in ScienceEn este contexto, l, señaló: "Me siento orgullosa de la asociación con GSK a través de Trust in Science desde 2011 en Argentina. La inversión continua en la comunidad de investigación y desarrollo es una prioridad para Argentina y este acuerdo representa lo que puede ocurrir mediante este compromiso presente".Trust in Science opera actualmente en Argentina, Brasil, México, Uruguay e India y éste es el primer acuerdo de esta envergadura que la compañía firma con un organismo de ciencia y técnica de América Latina.