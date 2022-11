"Váyanse a casa si no les gusta el estilo del equipo"

Foto: AFP

Louis Van Gaal, el particular DT del seleccionado de fútbol de Países Bajos, mantuvo esta tarde un entredicho con algunos periodistas de su país, advirtiéndoles que se vayan “a casa si están aburridos y no les gusta el estilo de juego” del equipo que dirige, que avanzó a los octavos de final del Mundial “Váyanse a casa, si están aburridos y no les gusta el estilo del equipo”, dijo el técnico neerlandés, de 71 años, una vez finalizado el encuentro que la ‘Naranja’ le ganó al anfitrión Qatar por 2-0, marcador que le permitió asegurarse el primer lugar en el grupo A de la competencia ecuménica.El exentrenador del Barcelona mantuvo algunas disputas verbales con un grupo de periodistas neerlandeses que cuestionaron en conferencia de prensa el rendimiento del conjunto.Cuando un periodista le insinuó que buena parte de los aficionados, a través de redes sociales, manifestaron su sensación de desencanto por el funcionamiento colectivo, Van Gaal resaltó que, según reprodujo The Sun.le espetó a un profesional que sugirió que “el estilo de juego” de Países Bajos “es aburrido”.“No creo que tu opinión sea la correcta. Estás equivocado”, le respondió el entrenador neerlandés, que también condujo al representativo nacional en el Mundial Brasil 2014 alcanzando un tercer puesto en la clasificación final.Países Bajos se clasificó en el primer lugar en el grupo A del Mundial, con 7 unidades, luego de imponerse a Senegal (2-0) y Qatar (2-0), además de rescatar una igualdad con Ecuador (1-1).