Seguirá presa la mujer que drogaba a hombres para robarles y comprarse autos

Los diez hechos

Allanamiento

La Justicia confirmó ely uns para la mujer de 51 años que fue detenida en octubre pasado, acusada de habery de haberse comprado con el botín obtenido unos 35 vehículos y hasta unen el partido bonaerense de San Fernando, informaron fuentes judiciales.La decisión fue adoptada por la sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal, que confirmó el procesamiento que había firmado el 11 de octubre pasado el juez en lo Criminal 4, Martín Yadarola, paraa quien acusó de haber cometidoen los que utilizaba un analgésico del tipo opioide para sedar a sus víctimas, a quienes conocía a través de una, y poderMore estáy, de esta manera, permanecerá detenida, ya que para los camaristas, si la acusada recupera su libertad "Según el fallo de la cámara al que accedió Télam, "en todos los casos,a través de una página web de citas, donde sse reunían en algún bar o restaurante y más tarde, donde ingerían bebidas a las que la imputada le cque provocaba que se quedaran casi deDe acuerdo a la pesquisa, la procesada "Según la resolución judicial,a las 18, la acusada se hizo llamar "Bety" y engañó a un hombre, a quien conoció mediante la aplicación "Zona Citas" y acordó un encuentro en Cabildo y Juramento, en Belgrano, desde donde se dirigieron al domicilio de la víctima en la calle Galicia, en Flores.Allí, la mujer le ofreció mate cocido y, tras beberlo, el hombre se quedó dormido, tras lo cual la mujer le robó 3.500 pesos, tres pares de zapatillas, una notebook, una tablet, un teléfono celular, una valija, perfumes importados y hasta una filmadora.De acuerdo a los investigadores, ela mujer se hizo llamar "Graciela", pactó un encuentro con un hombre -su identidad se protege para no exponerlo- en Callao y Corrientes y concurrió a un domicilio en la calle Bartolomé Mitre al 2900, donde lo drogó y le robó 51.000 pesos, 450 dólares y todos los objetos de valor que encontró.En ese caso, también le robaron la tarjeta de débito y le realizaron extracciones en cajeros automáticos de su cuenta bancaria.y la modalidad fue la misma. Al hombre estafado, además de golpearlo en la cabeza, le robó dinero y la tarjeta de débito, con la cual también extrajo dinero en al menos cuatro oportunidades.y la víctima fue un hombre a quien la acusada, que se hizo llamar "Mary", le sustrajo 84.000 dólares, 3.000 pesos, un teléfono celular, un reloj de oro de bolsillo, varias cadenas de oro, un anillo de platino y un reloj de bolsillo antiguo de oro.(aquí se apoderó de 15.124 dólares y 185.000 pesos), el octavo en agosto del 2021 (de donde se llevó 30.000 dólares y 10.000 pesos, además de relojes y joyas), el noveno en enero del 2022 (robó 20.000 dólares, joyas y un reloj) y el último en marzo de este año (donde sustrajo 20.000 dólares y objetos de valor).y por elde distintas cámaras de seguridad por parte de efectivos de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja y su Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE).Además, una de las claves fue que la acusada quedó filmada por, hasta donde fue con una de sus víctimas y retiró dinero de un cajero automático en el subsuelo del sector casino, con lo que sus datos personales pudieron ser descubiertos.De inmediato, el juez Yadaroladonde se la detuvo yAllí, según los camaristas que confirmaron el procesamiento de More, los policías secuestraron uncon el que, de acuerdo al Cuerpo Médico Forense, "es una droga analgésica del tipo opioide que puede provocar sedación y somnolencia, mayormente cuando se la combina con otros depresores del sistema nervioso central, como el alcohol".En la resolución, los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Pablo Lucero consideraron para confirmar el procesamiento de More que "se pondera la gravedad de los sucesos, en tanto accedió a los domicilios de las víctimas, todas ellas mayores de 65 años, a quienes intoxicó y provocó en algunos casos su internación, dejándolas inermes y expuestas además a lesiones por las caídas en la inconsciencia, así como por su conducta posterior, donde aprovechó su privación de toda defensa para despojarlas de sus bienes"."Además de la preparación fría y minuciosa de sus maniobras, con considerable despliegue de medios, pues usaba plataformas de citas, también engañó y reiteró los hechos, sujeto solo a que se le presentaran circunstancias y damnificados propicios", dijeron los camaristas.