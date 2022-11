Furor por Argentina en Bangladesh, una historia de amor que empezó con Maradona

Foto: Prensa

Foto: Prensa

"Diego fue el responsable de la cantidad de fanáticos que hay en toda la zona". Aparajit Chattopadhyay

Foto: Prensa

El furor de los bangladesíes por la Selección argentina y por Lionel Messi, que tuvo su hito en la congregación de más de 50 mil personas en Daca para ver el partido con México por el Mundial de Qatar, comenzó con la admiración por las hazañas de Diego Maradona en la Copa de 1986, lo que consideraron una reivindicación "del fútbol del tercer mundo sobre el tradicional dominio europeo".Tras el triunfo ante el conjunto mexicano, se viralizaron en las redes sociales y en diversos medios internacionales las imágenes de miles de personas en Bangladesh festejando el triunfo de la ´Scaloneta´, algo que sorprendió al mundo, teniendo en cuenta que ese país, ubicado al este de la India en la bahía de Bengala y con más de 166 millones de habitantes, tiene una distancia de 17 mil kilómetros con Buenos Aires., contó a Télam Turja Talukder, estudiante de 20 años que vive en la ciudad de Netrokona, en el norte de Bangladesh, quien en su Twitter @st_turja comparte fotos de la Selección Argentina."En 2010 mi papá me avisó que se iba a jugar la Copa del Mundo entonces los dos nos compramos la camiseta, la bandera de Argentina y una foto de Leo Messi. Mi padre se trepó al árbol más alto de mi casa y puso la bandera ahí, así todo el barrio la podía ver", contó el joven y agregó que "la foto de Messi sigue en mi habitación frente al escritorio".Turja comentó que"Nunca me pierdo un partido, tengo muchas expectativas para este Mundial, hay muchas chances de que Argentina gane la copa", aseguró.Tras la victoria a México en el segundo partido del Mundial, las imágenes de los miles de bangladesíes festejando el triunfo fueron compartidas por la embajadora de Bangladesh en Brasil, Sadia Faizunnesa, que también está acreditada para Argentina.Junto con las imágenes, la diplomática resaltó "este amor sin precedentes de los amantes del fútbol de Bangladesh por Argentina" y llamó a "fortalecer las relaciones bilaterales abriendo embajadas en ambos países".Neesal Manzur Ul Elahee, de 27 años y que vive en la ciudad Chittagong, la segunda mayor ciudad de Bangladesh, contó a Télam que su primo lo hizo fan de la "albiceleste"., contó el joven, que en su cuenta de Twitter @nsl_m10 mostró una foto con sus ocho camisetas de distintas épocas de la Selección.Neesal comentó que es amante del tango y fanático del fútbol argentino desde 2002 "cuando jugaba Batistuta, Crespo, Verón, Riquelme, Sorín, Pochettino y Simeone"., afirmó Neesal y agregó que el 3 de diciembre viajará para Qatar para presenciar los hipotéticos partidos de cuartos y semifinales de Argentina.", aseguró.El fanatismo por el conjunto nacional no solo se ve en Bangladesh, sino que también se replica en el país vecino de la India, donde los estados de Kerala y Bengala tienen miles de fanáticos del fútbol argentino a pesar de que allí el deporte más popular es el cricketEn esa zona, entre la India y Bangladesh, donde viven casi 300 millones de personas, el amor por la selección argentina puede verse palpable como en Pullavoor, un pequeño pueblo de Kerala, donde los habitantes instalaron en el medio de un río una gigantografía de Lionel Messi con el fin de homenajear y expresar su admiración hacia el astro argentino.En diálogo con Télam, Aparajit Chattopadhyay, profesor de 60 años de lengua castellana en un instituto de Calcuta, capital de Bengala, aseguró que "Diego fue el responsable de la cantidad de fanáticos que hay en toda la zona"., aseguró Aparajit sobre el Diez argentino, que tiene su propia estatua en la ciudad india en la que viven más de 15 millones de personas."Calcuta tiene barrios completos a favor de Argentina y otros a favor de Brasil, pero la mayoría son de Argentina", afirmó y comentó que "Messi es muy popular, todos los niños tienen su camiseta".A pesar de la distancia geográfica que separa Bangladesh de Argentina, los jóvenes bangladesíes valorizaron las costumbres y la historia del país sudamericano."Conozco la cultura argentina, el fútbol y el tango. También sé donde está en el mapa, conozco el tema de las Islas Malvinas y lo que hicieron los soldados ingleses contra los argentinos. Conozco al Che (Guevara), me gustan sus ideales", aseguró Turja., concluyó Neesal.