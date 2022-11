Argentina se muda al estadio de los "contenedores": preocupación por el césped

Los antecedentes sobre el césped

Menor capacidad de público

El seleccionado argentino jugará ante Polonia en el estadio 974 , reconocido por su particular construcción con contenedores de transporte marítimo, que presenta inconvenientes con el estado del campo de juego.Luego de disputar los primeros dos encuentros del grupo C en el estadio Lusail, el más grande de las ocho sedes, el equipo de Lionel Scaloni buscará la clasificación en el moderno 974 inaugurado en 2021.El nombre del estadio se debe a queEl detalle de los contenedores utilizados como bloques de construcción al estilo "Lego" está pensado como un homenaje a la zona portuaria e industrial en la que está ubicado el estadio.En la primera mitad del Mundial, este recinto recibió cuatro partidos: México-Polonia, Portugal-Ghana, Francia-Dinamarca y Brasil-Suiza.En el cuerpo técnico del seleccionado argentino ya están enterados que el campo de juego no está en las mejores condiciones. Brasil, que el lunes jugó en el 974 y venció a Suiza por 1-0 , adelantó que presentará un reclamo por el "mal" estado del campo de juego.Así lo confirmó el exfutbolista y coordinador del seleccionado brasileño, Juninho Paulista, en una conferencia de prensa que brindó en el estadio donde se entrenó el equipo de Tite."El césped no está en el mismo nivel que en Lusail y tampoco de nuestro centro de entrenamiento. Ya hicimos una consulta a la FIFA pero vamos a hacer otra más profunda. Si vamos a jugar ahí los octavos de final creemos que estará más dañado", explicó el directivo de la comitiva brasileña.La capacidad del estadio 974 es otro de los problemas ya que tiene 44.089 asientos, casi la mitad de los 88.966 que tiene Lusail, la sede de la final del próximo 18 de diciembre.Argentina registró hasta el momento el partido con más público del Mundial cuando enfrentó el sábado a México ante 88.966 espectadores Ese número casi se repite con Portugal y Uruguay, que convocaron a 88.668 fanáticos en el partido del lunes por el grupo H.Si la Argentina termina en el primer lugar del grupo C jugará los octavos de final el 3 de diciembre en el estadio Ahmad Bin Ali (45.032), mientras que si clasifica en el segundo lo hará en Al Thumama (44.400) un día después.