Scaloni ensaya variantes sobre la base del mismo equipo que le ganó a México

Foto: Fernando Gens, enviado especial.

El DT del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, probó variantes en tres posiciones durante la última práctica antes de enfrentar este miércoles a Polonia, que comenzó con el mismo equipo vencedor de México el sábado pasado en la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar., sin que ello sea concluyente sobre la formación que utilizará para buscar la clasificación a los octavos de final.El trabajo en la Universidad de Qatar, abierto a los medios en sus primeros 15 minutos, se inició con un ejercicio recreativo y una activación muscular, que más tarde dio paso a un ejercicio táctico para enfrentar a los polacos.El capitán, Lionel, tal su habitual postura en los entrenamientos.Al momento de ordenar un equipo, el entrenador dispuso a los mismos once que vencieron a los aztecas: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Messi. Argentina, escolta con 3 unidades, y Polonia, líder con 4, se medirán este miércoles desde las 16:00 en el Estadio 974 en un partido decisivo para las posiciones finales del Grupo C y la consiguiente clasificación a la ronda final.