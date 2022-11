Banderazo de los hinchas argentinos en Doha en la previa del duelo con Polonia

Captura de video.

Los hinchas del seleccionado argentino de fútbol ya viven lo que será el tercer partido por el Grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022 ante el seleccionado polaco , donde los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán el pase a octavos de final.La Argentina tuvo su fiesta de hinchas con un banderazo este martes desde las 11.30 (hora de Argentina y 17.30 en Doha), en que los fanáticos se acercaron a la zona del mercado antiguo Souq Waqif en donde se encuentra el “Pulgar dorado” y así vivir lo que será la definición del Grupo C, donde los capitaneados por Lionel Messi y el resto de la “Scaloneta” quieren alzarse con un triunfo que le dé la chance de ser líder para los cruces de octavos de final.Sin embargo,, ya que instantes antes a la llegada del público argentino se encontraban fanáticos de Arabia Saudita y al ver a los “albicelestes “con un despliegue de paraguas y banderas, al ser no más de casi veinte personas, los asiáticos comenzaron a rodearlos y a pasarles las banderas saudíes por sus caras.En ese instante comenzó a llegar más público “albiceleste”, quienes al encontrarse con este panoramaLos cánticos a favor de Lionel Messi, la Selección que ganó en el Maracaná la Copa América 2021 y luego la entonación del Himno Nacional Argentino -que apareció para darle un momento de tranquilidad y euforia a la vez-, fueron instantes de aplausos y exaltación.Uno de los momentos más curiosos fue cuando “El Tula” (Carlos Pascual), el reconocido hincha de la selección argentina que viajó a Qatar 2022 con 82 años para vivir la Copa del Mundo como sucede desde Alemania 1974, se levantó de su silla de ruedas para golpear su bombo con la canciónA comparación del último banderazo el día previo al duelo ante México , el pasado viernes 25, el mercado tuvo un celoso operativo de empleados de seguridad con el acceso a Souq Waquif, que le dio sentido a la circulación por el lugar, aunque estos fueron por instantes un tanto descorteces- al ver a los hinchas con sus festejos.Argentina se juega este miércoles el pase a la segunda ronda de la Copa del Mundo 2022, aunque seguramente los fanáticos e hinchas ya viven con ansiedad la salida al campo de juego de Lionel Messi y compañía, mientras