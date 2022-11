"Tengo que analizar si sigo dirigiendo", aseguró Alfaro

Foto: Maximiliano Luna

El argentino luego de la derrota ante Senegal (2-1) por la tercera y última fecha del grupo A que dejó a su equipo afuera del Mundial de Qatar 2022."Necesito tiempo para saber qué voy a hacer", expresó el santafesino sobre el final de la conferencia de prensa que brindó luego de la eliminación de Ecuador tras perder 2-1 en el estadio Internacional Khalifa.. Con la Federación (de Ecuador) quedamos en juntarnos después de la Copa del Mundo. Yo siento que tengo que parar la pelota y ver qué quiero hacer de mi carrera y si sigo dirigiendo o no", planteó el exDT de Boca Juniors."Algún día iba a llegar este momento pero lo más prudente no es pronunciarme ahora porque estoy embargado por el dolor de la eliminación", agregó.El entrenador, de 60 años, advirtió que la decisión no está vinculada al resultado deportivo ya que son "cuestiones personales" que analiza "hace un tiempo"., completó.Para resumir la eliminación de Ecuador luego de haber conseguido con mucho esfuerzo el empate que lo clasificaba a los octavos de final, Alfaro puntualizó en los "detalles" que hacen única a ésta competición."Pequeños detalles marcan grandes diferencias", subrayó.Alfaro asumió en Ecuador a fines de agosto de 2020 y durante su ciclo consiguió llegar a los cuartos de final de la Copa América 2021 y clasificó al Mundial de Qatar 2022 en un meritorio tercer puesto de las Eliminatorias sudamericanas por debajo de Brasil y Argentina.