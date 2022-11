Campazzo, cortado por Dallas Mavericks, analiza su futuro en Europa

Facu apenas jugó 8 partidos en esta temporada por lo que casi no pudo demostrar su capacidad en el equipo texano.

En el estrecho recorrido en Dallas, Campazzo promedió 1,3 puntos; 1,1 asistencias y 0,3 rebotes por partido. Y solamente en uno de los cotejos (ante Houston Rockets hace una semana), el base dispuso de casi 23 minutos de rodaje.

The Dallas Mavericks have waived guard Facundo Campazzo. pic.twitter.com/r3XxWVuPbR — Mavs PR (@MavsPR) November 28, 2022

El futuro de Facu

Facundo Campazzo fue cortado en forma oficial por los Dallas Mavericks de la NBA de básquetbol de los Estados Unidos, luego de haber jugado apenas ocho encuentros para la franquicia del estado de Texas.El base del seleccionado argentino, de 31 años, no alcanzó la regularidad pretendida dentro del equipo que dirige el DT Jason Kidd y dejará la máxima liga basquetbolística mundial si en en estas 24 horas no surge otro club que requiera sus servicios.La llegada del también armador Kemba Walker (procedente de Detroit Pistons) a los Mavericks aceleró la salida del cordobés, ex Peñarol de Mar del Plata.Durante la jornada del lunes, los principales periodistas estadounidenses que cubren la actividad de la NBA comenzaron a deslizar como “cierta” la posibilidad de que Facundo fuera declarado prescindible por la entidad texana. Y fue el propio equipo de comunicación del basquetbolista que brindó la noticia asegurando que“Podrá ser reclamado por cualquier equipo de la NBA en las próximas 48 horas. Terminado ese plazo será agente libre sin restricciones”, agregó el departamento de prensa del armador del seleccionado albiceleste, campeón en la última AmeriCup en Recife, en septiembre pasado.Las opciones que manejaría Campazzo consistirían en(club desde el cual pasó a los Denver Nuggets en 2020 y en el que estuvo por casi cuatro temporadas) como una alternativa siempre vigente.Pero hay otros clubes que participan de la Euroliga que se han visto interesados en contar con los servicios del estratega argentino. Así,, actual líder de la competencia continental, había ofertado meses atrás un convenio por tres temporadas y una masa salarial que rondaba en conjunto en los 9 millones de dólares.Tambiénhizo sondeos para intentar quedarse con la ficha de Campazzo, quien en los próximos días resolverá su futuro.