Países Bajos venció al anfitrión Qatar y pasó a los octavos de final

Países Bajos se impuso por 2-0 al anfitrión Qatar y se aseguró un lugar en los octavos de final, en un encuentro válido por la tercera y última jornada del Grupo A de la Copa del Mundo.Los tantos de la "Naranja Mecánica" fueron anotados por Cody Gakpo y Frenkie de Jong, a los 26 y 4 minutos de la primera y segunda etapa, respectivamente.Por la misma zona la selección de Senegal también selló su pase a la siguiente ronda tras el triunfo por 2-1 ante Ecuador, liderado tácticamente por el entrenador argentino Gustavo Alfaro.El seleccionado europeo supo desde el inicio que el único resultado que le servía en base a su objetivo era la victoria y por eso no extrañó que desde la primera jugada busque por todos lados la forma de ponerse arriba.Sin embargo, Qatar sorprendió al no dejar fisuras en su clásico 4-4-2, que por pasajes pasaba a ser un 5-4-1 con mucho sacrificio defensivo de sus hombres más adelantados, que también, con impotencia futbolera trataron de llevar el partido por otros carriles.Países Bajos rompió el sistema táctico de los qataríes cuando logró asociarse con una de sus herramientas vitales: el juego por bajo y con Frankie de Jong como líder ofensivo del armado. Es que así, los dirigidos por Louis Van Gaal desarmaron una defensa firme y cerrada hasta ese momento cuando Cody Gakpo quedó mano a mano con Meshaal Aissa.El resto de los minutos del primer tiempo transcurrieron sin demasiados sobresaltos, Países Bajos ya cómodo con el resultado propio y de sus rivales en otra cancha, y Qatar evitando el papelón en su despedida del Mundial organizado.El inicio de la segunda etapa, el equipo conducido por el entrenador Louis Van Gaal volvió a imponer su sello a los cuatro minutos con el tanto de Frenkie de Jong para aumentar la diferencia y seguir manejando el trámite del parrido sin problemas.Los locales, obligados a revertir el resultado adverso, intentaron adelantarse en el campo con el objetivo de al menos descontar, con más ganas que ideas claras de juego ante un Países Bajos que no se dejó avasallar en ningún momento y fue paciente.El tramo final del partido siguió con Qatar tratando de descontar empujado por su público y por el deseo de terminar aunque sea con un punto, pero no le alcanzó. Países Bajos terminó el partido tranquilo, lo jugó con inteligencia sabiendo que en cuatro días comenzará la etapa más importante y exigente del torneo mundialista.Los europeos enfrentarán el próximo sábado desde las 12 en octavos de final al segundo del Grupo B, que se definirá este martes a la tarde luego de los choques entre Gales (1) - Inglaterra (4) e Irán (3) - Estados Unidos (2).