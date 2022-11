El gasto en subsidios para las facturas de energía supera los 700.000 millones de euros

Esta situación se produce en un momento en el que las temperaturas serán "inusualmente frías" / Foto: AFP.

Precio del petróleo

El gasto en subsidios en Europa para afrontar las facturas de energía supera los 700.000 millones de euros, mientras(UE) para fijar unLos países de la UE destinaron y asignaron unos 600.000 millones de euros de ayudade la suba de los costos, lo que supone una suba de 50.000 millones de euros respecto del mes pasado, según la agencia Bloomberg.Las medidas en el Reino Unido y Noruega añaden 105.000 millones de euros a ese total, mientras la región sigue lidiando con las consecuencias de la guerra en Ucrania.Las discusiones se producen en un momento en el que lasen el norte del continente la próxima semana, según el pronosticador Maxar.En tanto, las últimas cifras aumentarán la presión sobre la UE para que acuerde un tope de precios para el gas antes de la Navidad.El gasto es casi equivalente alde la región de la pandemia de coronavirus.Ante ello, el centro de estudios Bruegel pidió a la UE que creara unsobre los resultados de los países.Mientras tanto, los miembros de la UE debatieron este lunes si establecen un tope de hasta US$ 62 por barril a las exportaciones de crudo ruso, luego de que varios países exigieran ejercer más presión sobre Moscú, pero las conversaciones siguen estancadas.La UE propuso inicialmente limitar el precio del petróleo ruso a US$ 65 dólares por barril, pero comoa los actuales del mercado, que rondan los US$ 52, según Bloomberg.Los países que abogan por un precio más bajo, como Polonia y los bálticos, quieren que se añada al instrumento un mecanismo de revisión de precios posterior y un plan más firme sobre un nuevo paquete de sanciones a Rusia; en tanto, los navieros, como Grecia y Chipre, pidieron un precio más alto para el techo.Eltiene como objetivo intentar mantener el flujo de petróleo ruso y limitar los ingresos de Moscú, previo a la entrada en vigor de las nuevas sanciones europeas el próximo 5 de diciembre.El plan prohibiría el transporte marítimo y los servicios necesarios para transportar el petróleo ruso (intermediación, asistencia financiera y seguros), a menos que se compren por debajo del umbral de precio acordado.Un; mientras que en febrero de 2023 se prevén restricciones similares, incluido un tope de precios para otros productos petrolíferos.