Martino: "España es la candidata para mí"

El rosarino Gerardo Martino, entrenador de México, afirmó este martes que su candidato es España porque es el "único" que juega a una "cosa distinta" en el Mundial de Qatar, en la previa a su duelo de este miércoles frente a Arabia Saudita por el Grupo C que también integran la Argentina y Polonia."España es el candidato para mí. Me parece que es la única que propone un fútbol totalmente distinto a lo que se ve en la Copa del Mundo., analizó el 'Tata' en la conferencia de prensa.Martino, cuestionado fuertemente por la prensa mexicana tras el mal inicio, destacó que contra la Argentina (derrota por 2 a 0) jugaron bien "durante 60 minutos" y advirtió que no buscan "excusas" de cara al importante partido de mañana en el que están obligados a ganar para tener posibilidades de clasificarse a los octavos."Me parece un recurso muy mediocre vivir cuatro años entrenando a un equipo y creer que solo la excusa lo sostiene en el cargo", aseguró.México se enfrentará desde las 16 a Arabia Saudita y de ganarle deberá esperar por el resultado entre la Argentina y Polonia., completó.“En este momento, reviste más importancia porque necesitamos de los goles para el partido del miércoles. Lo que ha sucedido en el último año es de características diferentes, porque hemos tenido a nuestros jugadores de ataque con problemas físicos. Además, como los problemas defensivos no son exclusivamente culpa de los defensores; la falta de goles no es solo culpa de los delanteros", cerró.