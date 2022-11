Condenaron por irregularidades a dos policías tras el crimen de un estudiante

Condenan a dos policías por irregularidades tras el crimen de un estudiante de Ingeniero White. Foto: Horacio Culaciatti

“Después de seis años y ocho meses, uno tiene que acostumbrarse a ver el vaso medio lleno y es un aliciente que dos efectivos hayan sido condenados, pero nos queda con sabor a poco” Leandro Aparicio, abogado

La muerte de Ángel Almada

Dos policías fueron condenados este martes y otros tres fueron absueltos en un juicio en la ciudad de Bahía Blanca al que llegaron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de laen la localidad de Ingeniero White en marzo del 2016 y que permanece impune, informaron fuentes judiciales.El veredicto fue dictado por la jueza Susana González La Riva, a cargo del Juzgado Correccional 3 de Bahía Blanca, quien además absolvió a un exdelegado municipal de Ingeniero White ypara los dos policías condenados.Las condenas recayeron sobre los policías, quienes llegaron en libertad al debate y fueron acusados del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".En tanto, los absueltos fueron Gustavo Federico Rafael Cevallos, Claudia Elizabeth Olivera y Lidia María Magalí Ayala, al igual que el exdelegado municipal Marcelo Héctor Acosta, quien estaba acusado del delito de "usurpación de autoridad, títulos y honores en Bahía Blanca".El abogado Leandro Aparicio, quien representa a la madre de Almada, expresó su"No compartimos la absolución que se ha impuesto puntualmente al exdelegado y a algunos policías”, explicó Aparicio, quien además agregó que “no se esta juzgando el homicidio, ni se esta juzgando el encubrimiento, ni siquiera se está juzgando si hubo una asociación ilícita que se puso de acuerdo para ejecutar todo esto”.“Acá se los está juzgando por un delito muy leve que no se corresponde con la gravedad de los hechos que se han visto a través de las probanzas”, afirmó el letrado, ya que para los investigadores por el crimen no hay detenidos ni sospechosos, ya que desde el principio los policías plantaron la hipótesis de un supuesto suicidio.Para finalizar, expresó que “después de seis años y ocho meses, uno tiene que acostumbrarse a ver el vaso medio lleno y es un aliciente que dos efectivos hayan sido condenados, pero nos queda con sabor a poco”.Por su parte,, quien agregó que “hace seis años y ocho meses que uno la pelea y llegamos acá gracias al periodismo, a mi abogado, a mi fiscal, a las mamás y a todos los que me acompañaron este tiempo”.Según la investigación a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, por el homicidio de Almada se registraron irregularidades en el trabajo que debían llevar a cabo los policías, ya que existió un "notorio direccionamiento de los testigos que prestaron declaración en la seccional de Ingeniero White con la intención de lograr el rápido cierre de la investigación con una hipótesis de suicidio".Almada fue hallado en la madrugada del 5 de marzo de 2016 por un sereno del ferrocarril, bajo un puente peatonal en Ingeniero White, con traumatismo de cráneo y tórax, y fue trasladado a un centro asistencial donde murió a los tres días de permanecer internado.En un primer momento se pensó que el adolescente se había suicidado, pero debido a una pericia realizada por la Gendarmería Nacional se determinó que se había tratado de un crimen, sin que hasta el momento haya sospechosos o detenidos.Los voceros indicaron que el próximo lunes el Juzgado Correccional 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo de Susana González La Riva, dará a conocer el monto de las penas para los dos policías condenados y los fundamentos en los que se basó el fallo.