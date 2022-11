Argentina cierra su grupo ante Polonia en busca de la clasificación

Foto: Fernando Gens, enviado especial.

El seleccionado argentino buscará este miércoles el pase a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, su objetivo primario en la competencia, cuando enfrente al líder Polonia en la última fecha del Grupo C, en el que Arabia Saudita y México también pugnan por clasificar.: Danny Makkelie (principal), Hessel Steegstra (primer asistente), Jan de Vries (segundo asistente) y Pol van Boekel (VAR)., en el otro partido con implicancia en la definición de las posiciones.Argentina encara su último encuentro del Grupo C con una certeza: depende de sí mismo y conseguirá el boleto con una victoria. Ese eventual triunfo le servirá para quedar primero si Arabia Saudita no gana por dos goles más de la eventual diferencia sobre los polacos.Por caso, si la "Albiceleste" ganara 1-0 deberá esperar que los asiáticos no venzan 3-0 para avanzar como C1 y evitar el casi seguro cruce con el campeón mundial Francia (D1).. Las posiciones del Grupo D jugadas las dos primeras fechas muestran como líder a Polonia (4 puntos, +2), seguido por Argentina (3, +1), Arabia Saudita (3, -1) y México (1, -2).El entrenador Lionel Scaloni se refirió este martes en conferencia de prensa a la posibilidad de que los europeos puedan modificar su propuesta de juego.Sobre la posible inclusión de Enzo Fernández, figura y goleador del seleccionado argentino en la victoria ante México, dijo que el ex River "tiene la posibilidad de jugar como todos los demás"."Puede ser desde el inicio o con el partido en curso, es una opción. Ha demostrado ser importante entrando desde afuera. Los jugadores tienen que estar preparados para ambas cosas", postuló.En la especulación de los nombres para la mitad de la cancha, específicamente en el puesto de número 5, que tuvo a Leandro Paredes como titular en el partido con Arabia Saudita, el técnico destacó el aporte de Guido Rodríguez, en quien reconoce características distintivas.El encuentro frente a Polonia también ofrece como atractivo el duelo individual entre dos celebridades del fútbol mundial : los capitanes Lionel Messi, siete veces ganador del Balón de Oro, y Robert Lewandowski, titular del premio FIFA The Best los últimos dos años.Messi quedará consagrado como el jugador argentino con más partidos en la historia de los Mundiales (22), por encima de Diego Maradona (21) El campeón de la Copa América recuperó el pulso en Qatar 2022 el sábado pasado cuando le ganó a México (2-0) después de un mal paso en el debut ante Arabia Saudita (1-2), que le cortó un invicto de 36 partidos.La victoria frente a los aztecas renovó las ilusiones en un equipo que todavía no mostró el rendimiento por el que se lo ubicó entre los principales candidatos a pelear por el trofeo que se entregará el 18 de diciembre en Lusail.Los más de 30.000 argentinos que llegaron a Qatar para vivir la Copa del Mundo atravesaron momentos de angustia frente al riesgo de una eliminación prematura tras la derrota en el primer partido.Messi, goleador del equipo en la competencia con dos tantos, destrabó el juego con los mexicanos con un golazo en el segundo tiempo y a partir de entonces, sumado al crucial ingreso de Enzo Fernández, la Selección recuperó algo de su funcionamiento confiable en los últimos tres años.Justamente el ex River Plate, convocado por primera vez en la gira por Estados Unidos de septiembre pasado y con apenas cuatro juegos en el seleccionado mayor, pelea por un lugar en el equipo titular después de su gran actuación con gol frente a México.Gonzalo Montiel, único jugador del plantel con una tarjeta amarilla, podría dejarle su lugar a Nahuel Molina, titular en el debut, o Juan Foyth.El riesgo para el futbolista de Sevilla es que en caso de sumar otra amonestación quedaría marginado del partido de octavos.El equipo no presentará cambios tácticos desde el inicio, según adelantó su entrenador, lo que descarta la inclusión del central Cristian Romero para ganar capacidad aérea y controlar a Lewandowski, que llega de estrenarse en la red en su historial de cinco partidos por la Copa Mundial de la FIFA.Argentina y Polonia jugaron en dos ocasiones por la máxima competencia FIFA: los europeos ganaron 3-2 en Alemania 1974 y los argentinos tuvieron revancha de local en la edición 1978.