Soria: "La causa Vialidad podría ser la primera sentencia escrita por Clarín y La Nación"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, advirtió que el Tribunal Oral Federal 2 que juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa Vialidad podría llegar a "la primera sentencia escrita por Clarín y La Nación" el próximo martes 6 de diciembre."Estaríamos frente a la posibilidad de que sea la primera sentencia escrita por Clarín y La Nación contra una Presidenta electa por el voto popular del pueblo argentino. Una situación grave que seguramente va a tener mucha repercusión", afirmó Soria en declaraciones a la radio online Futurock. La exmandataria realizó sus últimas palabras en el debate de manera previa al veredicto que se conocerá el próximo martes 6 de diciembre, según se anunció., expresó Soria.El ministro criticó que los fiscales "decidieron no replicar ningún argumento respecto de los que usaron las defensas para prácticamente demoler la acusación" que hicieron los integrantes del Ministerio Público., opinó.Y agregó que "cuando uno ve que la novia del que le gatilló (por Brenda Uliarte, pareja de Fernando Sabag Montiel) en la cara a Cristina seguía en redes sociales al fiscal Luciani queda más que claro saber de dónde viene la bala"."Es un juicio plagado de irregularidades por eso uno puede sostener que la sentencia podría llegar a estar escrita. Yo no quiero adelantarme, creo que no corresponde, pero uno sospecha cual podría ser el resultado de esta farsa que han montado durante este tiempo", afirmó.Además, alertó que"Claramente Desde la Corte Suprema se metieron a manejar el Consejo de la Magistratura para paralizarlo ", aseguró.En ese marco, Soria anticipó que la sentencia puede apelarse, pero que en ese caso va a intervenir "la Sala IV de la Cámara Federal" de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos."Si condenan a Cristina va a ser un momento de quiebre. Va a quedar corroborado todas las cosas que venimos diciendo. Como peronista me encantan las movilizaciones, pero como funcionario me encantaría que la justicia fuera imparcial e independiente. Estamos por verlo el próximo 6 de diciembre", completó.