Los docentes de Ctera, a favor de modificar el Impuesto a las Ganancias

Alesso se mostró a favor del proyecto de ley del diputado Sergio Palazzo para modificar el Impuesto a las Ganancias.

El salario no es ganancia, las ganancias las producen las empresas a costas de un salario cada vez más flaco y precios más altos.



En CTERA junto a @SergioOPalazzo presentamos el proyecto que modifica el mal llamado impuesto a las ganancias para aliviar a las y los trabajadores. pic.twitter.com/szEdMvjv0e — Hugo Yasky (@HugoYasky) November 29, 2022

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República (Ctera), Sonia Alesso, explicó este martes queAlesso formuló este concepto tras ofrecer una conferencia de prensa en la cualAlesso estuvo acompañada en la conferencia"Venimos planteando hace mucho tiempo la necesidad de, explicó Alesso en diálogo con Télam al término de este encuentro con la prensa.En esa línea, la dirigente sindical explicó que hay "un sector de la docencia" integrado por "catedráticos, directivos, supervisores"pero que "con la actual ley no pueden desgravar ni deducir" montos de ese gravamen como si lo pueden hacer los trabajadores nucleados en otros sindicatos".También se quejó en nombre de los docentes que cobran un plus por"Todo esto no puede ser deducido ni desgravado,se quejó la gremialista.Ante ese contexto, Alesso manifestó el apoyó de la Ctera al proyecto de Palazzo quey remarcó que esta cuestión se incluirá en la agenda de las negociaciones paritarias."El salario no es ganancia,señalo por su parte Yasky en sus redes sociales."En Ctera, junto a Sergio Palazzo, presentamos el proyecto que modifica el mal llamado impuesto a las ganancias, señaló el referirse al encuentro de este martes.