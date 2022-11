Juan Mattio ganó el premio Medifé Filba con una novela sobre el lenguaje y la memoria

Juan Mattio recibirá una estatuilla y 750.000 pesos que forman parte de la dotación del premio / Foto: Camila Godoy.

"Materiales para una pesadilla"

"Materiales para una pesadilla" es la segunda novela de Juan Mattio / Foto: Camila Godoy.

Con, una novela que funde espacios y tiempos disímiles para indagar sobre la falibilidad de las máquinas y las opacidades de un mundo que es narrado y representado por el lenguaje, el escritor Juan Mattio se convirtió este martes en el, que al igual que en su lanzamiento volvió a apostar por una historia de ciencia ficción editada por un sello independiente.La obra de Mattio se impuso a otras cuatro novelas que habían quedado en una "lista corta" previa a la decisión final, que quedó en manos de un jurado integrado por los escritores y escritoras María Teresa Andruetto, Fabián Casas y Mariana Enriquez. Las otras finalistas fueron "La jaula de los onas", de Carlos Gamerro; "Modesta dinamita", de Víctor Goldgel; "Olimpia", de Betina González; y "Hay que llegar a las casas", de Ezequiel Pérez."Ficción anticipatoria, experimental y a la vez novela de aprendizaje, a lo largo de sus casi cuatrocientas páginas visita persecuciones, terror y militancia de los años setenta y un futuro virtual donde lo humano (y su relación con muertos, fantasmas y avatares) se disuelve", sintetiza el fallo difundido por los organizadores del certamen.El, pero además se beneficiará del gran propósito que distingue a la Fundación Medifé-Filba desde su creación: apunta a obras ya editadas y no inéditas como el resto de los lauros locales, ofreciendo la posibilidad de que libros publicados el año anterior -que tuvieron una pasada discreta por el volumen copioso de publicaciones que achica los márgenes de permanencia en librerías- vuelvan a circular potenciados por el envión que supone una novela distinguida y elogiada.La misma es la, una obra de andamiaje complejo que enlaza las vidas de una investigadora obsesionada con una máquina diseñada durante la dictadura, una programadora que desea comunicarse con los muertos y un escritor que integró las filas de los servicios de inteligencia. "Una memoria es también todo el olvido y todo el secreto y todo el silencio del que somos capaces", dice el narrador de esta historia que funde la ciencia ficción con el policial.La obra reflexiona en torno a lo que ocurre con la memoria cuando desaparecen sus soportes materiales -concretamente cómo será leída y evocada la feroz experiencia de la dictadura militar cuando la totalidad de los represores y sus víctimas ya no estén vivos- y cómo el lenguaje se puede constituir en máquina de sentido y de deriva al mismo tiempo, porque las máquinas -según una de las hipótesis de este libro, son artefactos falibles y a veces erráticos.", decía Mattio hace unos meses en una entrevista con Télam. Y acotaba: "A veces creemos que estamos a salvo y aliviados en el lenguaje y mi experiencia personal es que no es ninguna de las dos cosas sino que es un lugar aterrador. Conviví con personas cuyos discursos estaban completamente fuera de control y viví la experiencia de cómo el lenguaje puede no dar ninguna cuenta de la realidad".El jurado remarcó en el fallo el diálogo que el escritor entabla con la obra de Ricardo Piglia, en particular con la novela "La ciudad ausente" en esta historia donde los relatos se hilvanan "como una maquinaria de producir memoria, dolor, violencia, pero también belleza".Con la elección de Mattio, el: libro de autor poco difundido pero portador de una escritura audaz y a contramano del signo de época que le marca el pulso a la literatura desde la autoficción, precisamente el género que define a la última ganadora del Nobel de Literatura, la francesa Annie Ernaux. En la pasada edición, el ganador fue Federico Falco con "Los llanos".La otra coincidencia con el ganador de la primera edición es que en: Baltasara en el caso de Pisano y ahora Aquilina Ediciones, la misma editorial que lanzó "Tres veces luz", la primera novela solista de Mattio, quien antes había escrito "Punto ciego" en coautoría con Kike Ferrari.