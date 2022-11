"Canelo no sabe lo que es un vestuario de fútbol", dijo Guardado

Andrés Guardado, histórico mediocampista de la Selección de fútbol de México, sostuvo que su compatriota y campeón del mundo, el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, "no entiende lo que es un vestuario de fútbol.Guardado, futbolista con cinco mundiales jugados en su carrera, al igual que Lionel Messi, salió así al cruce de la amenaza del pugilista al "10" de la "albiceleste", por un supuesto gesto de desprecio del argentino con una camiseta del equipo azteca , afirmó Guardado.El talentoso futbolista mexicano, según publica el diario deportivo AS de España, contó que el ultimo sábado -tras el partido contra la Argentina- pudo compartir un momento con su hijo pequeño."Me parece una tontería todo lo que se está hablando. No tiene mayor importancia. Messi tuvo muchos detalles con muchos compañeros de profesión y todos los conocemos", señaló el actual jugador del Betis de España, con paso por Atlas de México, Valencia de España y PSV de Países Bajos, entre otros.En cuanto a los dichos de "Canelo" sobre Messi, Guardado consideró que, en referencia a la acusación del boxeador por ver una camiseta de México en el piso, cuando toda la ropa que habían usado los jugadores argentinos tras el triunfo por 2-0 estaba también en el suelo, antes de ser enviada a lavar.