Senadores bolivianos iniciaron el debate sobre la ley del censo que pedía la oposición

Protestas en Bolivia por el Censo / Foto: AFP.

El conflicto llevó 36 días de paro.

Pleno de Diputados aprueba anhelada Ley del Censo para garantizar la paz en #Boliviahttps://t.co/Uu3FZSymcf pic.twitter.com/gg8HTX2VdE — Cámara de Diputados de Bolivia (@Diputados_Bol) November 26, 2022

Los senadores bolivianos iniciaron el debate sobre la ley de convocatoria al censo nacional.

Los senadores bolivianos iniciaron este martes el debate sobre la ley de convocatoria al censo nacional destrabó el conflicto de 36 días entre Santa Cruz de la Sierra y el Gobierno del presidente Luis Arce.Poco después de iniciada la sesión,, lo que significa que éste no pasará a la Comisión de Constitución para su respectiva revisión.“Queda aprobada la moción de dispensación de trámite para el tratamiento del presente proyecto de ley; se decreta su consideración en sala. Vamos a iniciar el tratamiento de ley en sus dos estaciones: en grande (en general) y en detalle (en particular)”, manifestó el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez.El 22 de octubre pasado, el denominado "movimiento cívico" que agrupa a organizaciones y empresarios de Santa Cruz, bastión opositor de derecha y ultraderecha , además de motor económico del país, convocó a un paro por tiempo indefinido para modificar la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda. que determina el reparto de recursos entre las regiones del país y la Constitución boliviana estableceDespués de semanas de conflicto,La media sanción lograda por el proyecto de Ley, el sábado en Diputados, permitió destrabar un conflicto de 36 días mantenido en Santa Cruz de la Sierra , luego que el líder del Comité Cívico, Rómulo Calvo, anunció el levantamiento de la huelga que paralizó esta región del este de Bolivia, tras más de un mes de paro y violentas protestas en las que hubo al menos cuatro muertos y 178 heridos.Durante la sesión, los diputados del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) pidieron cárcel para el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, a quien culpan de pérdidas económicas, además de violencia, incluso de muertes, durante el paro.Lo mismo exigió el expresidente Evo Morales en su cuenta de Twitter: "Los crímenes del golpista confeso Camacho contra ciudadanos indefensos de Santa Cruz por el 'delito' de querer trabajar no deben quedar en la impunidad"."Exigimos a los ministerios de Gobierno y Justicia que lo detengan y procesen por cometer delitos en flagrancia", apuntó, y dijo que si el líder opositor no es juzgado "se comprobará una vez más que tiene un acuerdo político con el gobierno".Morales, de hecho, había advertido esta semana que los diputados que aprobaran la iniciativa serían responsables si algunas regiones pierden bancas.“No solo se someterán al capricho de la derecha”, sino que los “traidores mal llamados 'renovadores' causarán confrontación entre departamentos hermanos e inestabilidad política que empeorará los efectos en la economía, que ya está dañada por el paro”, alertó el exmandatario, en relación a los sectores del partido oficialista que responden a Arce.