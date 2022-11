Polonia: el país de la huelga de las mujeres que resisten ante las pérdidas de derechos

Marcha de mujeres polacas en contra de la restricción al derecho al aborto.

El panorama en cuanto al derecho al aborto

Se condena la inacción de #Polonia a la hora de combatir la violencia contra las mujeres. ¡Es hora de proteger a las supervivientes de violencia y reconocer que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación!https://t.co/56NEwl88cH pic.twitter.com/i930YcOug5 — amnistia . org 🕯 (@amnistia) September 21, 2021

Brecha de género

Hinchas de Polonia en las tribunas del Mundial en Qatar. Foto: Fernando Gens

Artistas y deportistas

Una imagen recorrió el mundo en octubre de 2016: miles de polacas vestidas de negro se movilizaron en todo su territorio en contra de la restricción alLa iniciativa se replicó en otras partes del mundo, incluido Argentina, en lo que se conoció como la huelga o paro internacional de mujeres en distintos países.En agosto de 2020 asumió su segundo mandato del presidente Andrzej Duda, y las diputadas polacas de la coalición de izquierdas (Lewica) asistieron a la jura del cargo del mandatario y posaron frente alformando la bandera arcoíris con sus vestimentas.Lo hicieron tras los dichos contra el colectivode Duda durante su campaña electoral. El presidente pertenece al partido conservador de derecha Ley y Justicia.De acuerdo alde Europa elaborado por la organizaciónen 2022,El mapa clasifica a 49 países europeos, con porcentaje que va de 0 a 100%, en sus respectivas prácticas legales y políticas para esa población. Polonia obtuvo el 13% y se posiciona en el lugar 44 entre los 49 países europeos.En tanto, el informe "elaborado por Amnistía Internacional Polonia, revela que la situación de las personas LGBTIQ+ se deterioró significativamente después de 2019, tras un fuerte "incremento de la retórica hostil y estigmatizadora, incluso por parte de altos cargos, contra ellas".Esto se agravó a partir de la adopción de resoluciones contra el colectivo por parte de los gobiernos locales, conocidas también como", que no son legalmente vinculantes, pero "resultan nocivas y alimentan la atmósfera de hostilidad hacia estas persona que viven en esas regiones", indicó Amnistía.Además, las marchas del colectivo para oponerse a estas medidas fueron atacadas. Para esta población, el derecho a la identidad de género sólo es posible por sentencias judiciales.En noviembre de 2020 se replicaron las protestas el país, cuando el Tribunal Constitucional dictó una sentencia contraria al aborto por malformación del feto, una de las pocas opciones para una interrupción legal del embarazo.En el país, desde 1956, el aborto estaba permitido hasta las 12 semanas de gestación, y a partir de 1993, por causales."Con la sentencia del Tribunal Constitucional, que entró en vigencia en 2021, que dice que el aborto en casos de impedimentos fetales es inconstitucional y debería ser eliminado de la legislación vigente, las prácticas dejaron de ser permitidos en los hospitales públicos", explica a Télam, Krystyna Kacpura, presidenta de la(Fundación para las Mujeres y la Planificación Familiar, en español).Desde su organización se acompaña a quienes acceder a la práctica pero "la mayoría de las mujeres van al extranjero a abortar. No hay ningún tipo de estadísticas al respecto, pero estimamos que entre 100.000 y 150.000 mujeres abortan anualmente", contó la dirigente polaca.Para KacpuraPolonia firmó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul.En 2020 el gobierno manifestó su intención de abandonarlo, pero hasta el momento continúa adherido.El ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, aseguró en ese momento que el país lleva adelante una política "ejemplar" en materia de protección de derechos de las mujeres y consideró que el convenio esY si bien la violencia doméstica y la sexual están tipificadas en el Código Penal, para quienes integran el“ no se abordan políticas integrales y servicios de apoyo especializados”.Según el informe de evaluación de Grevio de septiembre de 2021, sobre la adecuación de Polonia al, el país presenta variadas normativas dirigidas a proteger los derechos de mujeres.Sin embargo, considera que "no cubren adecuadamente todas las formas de violencia contra la mujer ya que muchas de ellas están ocultas e invisibles en delitos generales, no se dan respuestas integrales o lo dispuesto en las normativas no se lleva a cabo en la práctica".En tanto, eldel Foro Económico Mundial sitúa a Polonia en el puesto 77, sobre un total de 155 países."La brecha de género respecto de otros años aumentó drásticamente. Por decir un ejemplo, en el año 2016 Polonia se ubicaba en el puesto 38, y en el 2020 –o sea hace dos años nada más- en el 40 respecto a la división de los recursos y oportunidades entre hombres y mujeres", dijo a Télam Dulce Daniela Chaves, licenciada en Comunicación Social y doctoranda en RelacionesInternacionales por la, especializada en Género.En el ámbito musical y del cine, desde el primery con mayor energía desde las nuevas restricciones para acceder a la interrupción legal del embarazo implementadas desde 2021, artistas de géneros que van desde el pop y el hip-hop hasta la música electrónica y el punk se volcaron al activismo contra el patriarcado y la violencia de género.DJs como Eta Hox, HiTrash y Outta_8, la cantante Bella Cwir y la banda Siksa son referentes de distintos colectivos militantes y organizados frente a la pérdida de derechos.De reconocida tradición, el cine polaco permanece bajo el dominio de realizadores varones, con alrededor de un 20% de las cintas de ficción a cargo de mujeres, la que asciende a poco más de 35% en el formato documental.Aun así, no faltan figuras reconocidas a nivel internacional, como las productoras-tres veces nominada al Oscar-,Además, desde los últimos cuatro años, el Instituto de Cine polaco reforzó sus medidas para alcanzar la paridad de género entre sus integrantes, y cuenta con sus siete departamentos a cargo de mujeres.En deportes, Polonia tiene seleccionado femenino de fútbol desde 1981, pero nunca logró hasta ahora clasificarse para un Mundial ni para una Eurocopa Femenina ni a los Juegos Olímpicos.El Mundial es una oportunidad para conocer y visibilizar derechos, los conquistados, los que faltan y el rol de activistas. Es el objetivo de este trabajo.