Para el Gobierno hay una desaceleración en los precios de los alimentos

El programa Precios Justos

Habrá multas a quienes no cumplan con la señalética

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, destacó este martes que los precios de los alimentos y bebidas registran una desaceleración “bastante importante” en lo que va del mes respecto de octubre como resultado de la implementación del programa Precios Justos , una tendencia que comparten diversas consultoras privadas; al tiempo que advirtió que los supermercados que no coloquen la cartelería para este viernes comenzarán a recibir multas.El programa fija 1.907 precios sin modificaciones y un aumento máximo del 4% mensual para otros 30.000 artículos de las empresas participantes, en ambos casos hasta fines de febrero.“Vemos una”, enfatizó Tombolini esta mañana en diálogo con Radio con Vos, refiriéndose al monitoreo diario que realiza su área.Por ese motivo, el secretario, tras el 6,3% de octubre.Las estimaciones de la Secretaría de Comercio se sitúan en línea con las previsiones de consultoras del mercado, las cuales también confirman una desaceleración en los precios de los alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, rubros que abarca el programa.Según el relevamiento que realiza el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), tanto en la base comparativa semanal como en la mensual,Tras cerrar la primera semana de noviembre con un incremento del 2,3% semanal, el índice cayó subsecuentemente a 1,5%, 1% y, en los últimos siete días, 0,74%, una cifra que no se registraba desde junio pasado.En tanto, la variación mensual cayó de 6,83% a principios de mes a 4,8%, porcentaje inédito desde julio con los alimentos frescos subiendo 5,4%, secos 4,3% y bebidas 4,7%.Entre los alimentos secos por debajo del 4% máximo que fija Precios Justos se se sitúan la yerba (1,3% mensual), carnes (2,2%), mermeladas (2,5%), leche en polvo (3,%), panificados (3,2%), cereales (3,2%), infusiones (3,5%), huevos (3,5%), fiambres (3,8%) y galletitas (3,9%).Por su parte, de acuerdo con la consultoradel economista Guido Lorenzo, la cuarta semana de noviembre cerró con una suba en precios y alimentos de 0,96% semanalSe trata de una cifra que, si bien representa un incremento de 0,34 puntos respecto del índice de la semana anterior deja a la inflación mensual de ambos componentes en un 4,1% en las ultimas cuatro semanas y de 3,5% punta a punta en el mismo periodo, representando laAdemás, según el relevamiento de LCG -realizado sobre 8.000 alimentos y bebidas de cinco supermercados-,, ubicándose en un 17%.“(Precios Justos) tiene un encuadre estratégico. Cuando el ministro (de Economía, Sergio Massa) asumió, él planteó un eje macroeconómico que tiene que ver con cerrar la brecha fiscal y acumular reservas; y tras ello, se puede plantear un programa de precios para intentar trabajar sobre las expectativas de inflación”, explicó el funcionario.El programa, queLos mismos están identificados con su señalética correspondiente de fondo azul y letras blancas, cuya implementación en supermercados comenzó la semana pasadaTombolini anticipó que, de no estar aplicada para este viernes, los establecimientos recibirán “la multa correspondiente”.Consultado por el tiempo de colocación de la señalética, el secretario dijo que,Es por dicho motivo que –reconoció- “pueden haber” establecimientos que utilicen fotocopias de forma temporal como cartelería ya que, además, no puede ser reutilizada la correspondiente a Precios Cuidados al ser un programa distinto.“Nosotros estamos trabajando con las cadenas.”, agregó, y precisó: “Con la cadena francesa (Carrefour) estuvimos reunidos la semana pasada y nos están contando que están en un proceso normado para ellos; mientras que, por ejemplo, la cadena que te conoce (Coto) tiene la señalización”.Finalmente, Tombolini recordó que ya, que permite ver la lista de productos incluidos, lectura de códigos de barra para verificar la correspondencia del precio y una opción para denunciar una diferencia de precios, faltantes o ausencia de señalética.Si bien el acuerdo no incluye a comercios de cercanía, como novedadComo parte de la medida, el gobierno se comprometió a dar certidumbre en el proceso de importación de bienes intermedios y terminados de las cadenas de valor de las empresas, las cuales recibirán un “acceso inmediato” a divisas para afrontar el pago de sus importaciones.Asimismo, este lunes fue oficializada la incorporación de los combustibles a Precios Justos. "Vamos a tener diciembre, enero, febrero y marzo con un sendero de aumentos predefinido: 4% en diciembre; 4% en enero; 4% en febrero y 3,8% en marzo, con el objetivo de seguir construyendo un camino en el cual todos los sectores contribuyan a bajar significativamente la inflación que es el principal drama de la Argentina", señaló el ministro Sergio Massa ayer durante un encuentro con directivos de las principales petroleras.