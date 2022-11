Lisandro Martínez: "El grupo está más fortalecido"

Foto Fernando Gens

Conferencia de prensa de Lisandro Martínez VER VIDEO

El defensor del seleccionado argentino Lisandro Martínez destacó este martes que el grupo "está más fortalecido" y "más preparado" de cara al partido contra Polonia por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.El jugador de Manchester United fue el elegido para acompañar a Lionel Scaloni en la conferencia de prensa en el Centro de Medios de Doha y se refirió al "duro" encuentro que afrontarán mañana ante el líder de la zona."Polonia es un rival muy duro. Tiene una defensa sólida y jugadores importantes como (Robert) Lewandowski. Debemos estar concentrados todo el partido y atentos al contraataque", avisó el entrerriano nacido en Gualeguay.Pese a su juventud, el zaguero bajó un mensaje claro y reconoció que después de la derrota contra Arabia Saudita se produjo un cambio que ayudó al equipo para conseguir la victoria del sábado contra México (2-0)., apreció.El ex Newell's y Defensa y Justicia remarcó que los partidos del Mundial se definen "por detalles" como el gol de Lionel Messi que abrió el triunfo contra México y aceptó que el equipo "puede dar muchísimo más"., consideró.El defensor, de 24 años, valoró el apoyo que reciben de los hinchas argentinos y destacó que existe un "amor mutuo" que se siente tanto adentro como afuera de la cancha."Lo que mostramos no lo hacemos para las cámaras. Somos apasionados. Y con la gente hay un amor mutuo que aprovechamos, disfrutamos día a día y usamos de motivación", sostuvo "Licha".