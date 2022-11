González García remarcó que no hubo irregularidades en la vacunación contra el coronavirus.

El exministro de Salud, Ginés González García, aseguró haberse sentido "muy emocionado" durante el homenaje que realizaron este lunes en su honor y"Estoy muy emocionado por lo que pasó ayer. No es común que todos los ministros hagan un homenaje. Fue muy emotivo y el aplauso fue larguísimo. El reconocimiento de los pares es muy importante", aseguró González García en declaraciones a radio La Red.Este lunes, ministros de Salud de varias provincias homenajearon a González García al cumplirse 20 años de la implementación de políticas sanitarias de su autoría, cuando el país estaba saliendo de la crisis del 2001, y en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa)., en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada."Estoy orgulloso de que con los ministros de Salud de todas las provincias argentinas hayamos trabajado juntos en un país donde siempre hay confrontación y peleas. En un momento crítico como el de la pandemia, trabajamos mancomunadamente e hicimos políticas de consenso", subrayó el médico sanitarista. sobre su salida de la cartera de Salud , luego de las denuncias sobre irregularidades en la vacunación de algunos funcionarios y personalidades, González García aseguró que se trató de un tema con "muchas más consecuencias mediáticas" que judiciales., evaluó.En ese sentido,e insistió en que "no hubo ninguna persona que haya cambiado su orden de prioridad"."Explique uno por uno la situación de los 70 vacunados. Lo hice por escrito a la jueza. Todos tenían una razón y había una resolución que avalaba que fuesen inoculados por la edad o porque eran personal estratégico o eran personal de salud o tenían una patología preexistente", explicó.Asimismo,la situación hubiera sido "un barullo que duraba dos o tres días"."Vizzotti hizo bien en seguir. No se puede dejar un Ministerio vacío. Yo le dije que se quedara si se daba la oportunidad porque sino hubiera sino sido un descalabro para el país", expresó.Por otra parte,"Hubo una especulación política respecto a las vacunas, el propio laboratorio Pfizer salió a desmentirlo. Ningún país negocio con tantos proveedores", remarcó.Y reflexionó que aunque la elaboración de vacunas en un periodo muy corto de tiempo fue "una hazaña científica", se volvió "un fracaso porque el hemisferio norte se stockeó y el sur prácticamente no tuvo dosis".