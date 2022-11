"La era dorada entre el Reino Unido y China se terminó", dijo el primer ministro británico

Rishi Sunak, afirmó que la "era dorada" entre el Reino Unido y China "se terminó". Foto: AFP

"Seamos claros, la llamada 'era dorada' se terminó, junto con la idea ingenua de que el comercio conduciría a la reforma social y política"

"Necesitamos evolucionar nuestro enfoque hacia China", dijo el Primer Ministro.

El primer ministro británico,, pero, sin dejar de ignorar las denuncias de abusos de los derechos humanos que pesan sobre el gobierno de Beijing, destacó la importancia que tiene el gigante asiático en la política y economía global y en ese contexto anunció "un salto evolutivo" en el enfoque que le dará a la relación entre los dos países.En su primer discurso sobre política exterior como primer ministro realizado en la noche del lunes en el evento Lord Mayor's Banquet, en el Guildhall londinense, Sunak criticó los abusos de los derechos humanos por parte de China, pero aclaró que el Reino Unido "no puede simplemente ignorar la importancia de ese país en los temas mundiales".Reconoció que "China está compitiendo de manera notoria por la influencia global utilizando todas las palancas del poder estatal"."Necesitamos evolucionar nuestro enfoque hacia China", resumió., insistió."Pero tampoco debemos confiar en la retórica simplista de la Guerra Fría. Así que daremos un salto evolutivo en nuestro enfoque", enfatizó, y explicó que esto significa ser más fuertes en la defensa de los valores del Reino Unido y la apertura de la que depende su prosperidad."Significa generar una economía más sólida en el país, como base de nuestra fortaleza en el extranjero.Y significa hacer frente a nuestros competidores, no con gran retórica sino con un pragmatismo sólido", subrayó., precisó.Añadió: "Así que juntos manejaremos esta competencia de perfeccionamiento, incluso con diplomacia y compromiso".Enumeró también las acciones que el Gobierno británico tomó para que China limite su influencia en el Reino Unido, incluidos los nuevos poderes en virtud de la Ley de Inversión y Seguridad Nacional.También, hace dos semanas y la eliminación de la red 5G de Huawei del Reino Unido.Por otro lado, el premier reconoció que las protestas actuales contra los confinamientos por el coronavirus en China son algo raro en un país donde las manifestaciones no son comunes, y no lo han sido desde la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989.Consideró que, en lugar de escuchar las preocupaciones de la gente,"En lugar de escuchar las protestas de su pueblo, el Gobierno chino optó por reprimir aún más, incluso agrediendo a un periodista de la BBC", lamentó.El embajador de China en el Reino Unido fue convocado este martes al Ministerio de Relaciones Exteriores por la detención y supuesta agresión al periodista que cubría las protestas contra los confinamientos en Shanghai, según una fuente del Gobierno británico.Zheng Zeguang, fue llamado por el ministro de Relaciones Exteriores, James Cleverly, por el trato recibido por el camarógrafo Edward Lawrence, que según la BBC fue "golpeado y pateado" por la policía en la ciudad china.